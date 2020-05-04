Италия осторожно выходит из карантина: теперь можно гулять и навещать родных, но не друзей

Как сообщает Reuters, с 4 мая в стране началась вторая фаза ослабления карантина, который был введён в начале марта. Для итальянцев открыли парки, сады и скверы, но оставили закрытыми детские площадки и часть пляжей. Разрешены прогулки на социальной дистанции и индивидуальные тренировки на открытом воздухе

В Италии начали постепенно выходить из самого длительного в Европе карантина. С понедельника горожанам разрешили прогулки, часть предприятий возобновила работу, но большинство ограничений продолжает действовать.

Кафе и рестораны начали торговать едой на вынос, открылась часть непродовольственных магазинов. Граждане получили возможность встретиться с родными и близкими, однако если гражданские супруги и любовники в эту категорию попадают, то друзья - нет. В объяснениях МВД, как пишет Corriere della Sera, близких определяют, как людей, которых связывают длительные любовные отношения.

В стране возобновили стройки, разрешили возобновить работу ряду предприятий. По-прежнему закрыты театры и кинотеатры, тренажёрные залы и детские сады, запрещено собираться компаниями, устраивать пикники, посещать церковные мессы.

С начала эпидемии в Италии умерли 29 079 человек. Всего зарегистрировано более 211 тысяч случаев коронавируса, выздоровело меньше половины. При этом показатель суточного прироста заболевших продолжает снижаться - за последние сутки выявили 1 221 заразившегося.