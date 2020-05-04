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04.05.2020 19:46
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Intel за $1 млрд покупает израильский стартап Moovit, в который вложились сооснователи «ВКонтакте»

Intel договорилась о покупке израильского навигатора Moovit с инвестициями сооснователей соцсети «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева, сообщает американское издание TechCrunchdi со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, сделка находится на завершающем этапе. Покупку оценивают в $1 млрд.

Основатель и генеральный директор Moovit Нир Эрез не стал опровергать информацию о возможной сделке. «Сейчас у нас нет комментариев, но если что-то изменится, я обязательно сообщу вам об этом», — цитирует его TechCrunch.

По данным источников издания, стартап станет частью израильского автомобильного подразделения Intel. Moovit использует данные о загрузке дорог в режиме реального времени и занимается построением маршрутов, это может помочь в запуске беспилотного транспорта.

Помимо Intel, в проект инвестировали фонды Sequoia Capital, BMW iVentures, LVMH, Gemini Israel, Sequoia Israel, а также фонд Vaizra Investments Левиева и Мирилашвили.

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