Intel за $1 млрд покупает израильский стартап Moovit, в который вложились сооснователи «ВКонтакте»
Intel договорилась о покупке израильского навигатора Moovit с инвестициями сооснователей соцсети «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева, сообщает американское издание TechCrunchdi со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, сделка находится на завершающем этапе. Покупку оценивают в $1 млрд.
Основатель и генеральный директор Moovit Нир Эрез не стал опровергать информацию о возможной сделке. «Сейчас у нас нет комментариев, но если что-то изменится, я обязательно сообщу вам об этом», — цитирует его TechCrunch.
По данным источников издания, стартап станет частью израильского автомобильного подразделения Intel. Moovit использует данные о загрузке дорог в режиме реального времени и занимается построением маршрутов, это может помочь в запуске беспилотного транспорта.
Помимо Intel, в проект инвестировали фонды Sequoia Capital, BMW iVentures, LVMH, Gemini Israel, Sequoia Israel, а также фонд Vaizra Investments Левиева и Мирилашвили.