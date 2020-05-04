Intel за $1 млрд покупает израильский стартап Moovit, в который вложились сооснователи «ВКонтакте»

Intel договорилась о покупке израильского навигатора Moovit с инвестициями сооснователей соцсети «ВКонтакте» Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева, сообщает американское издание TechCrunchdi со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, сделка находится на завершающем этапе. Покупку оценивают в $1 млрд.

Основатель и генеральный директор Moovit Нир Эрез не стал опровергать информацию о возможной сделке. «Сейчас у нас нет комментариев, но если что-то изменится, я обязательно сообщу вам об этом», — цитирует его TechCrunch.