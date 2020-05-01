Минкомсвязи предлагает снять замки с книжных магазинов уже в мае

Минкомсвязи предложило правительству РФ разрешить книжным магазинам возобновить работу в мае-июне. Об этом 1 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства, с которым удалось ознакомиться изданию.



Открытие книжных магазинов предложили включить в план программы по постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Отправку министерством предложений по возобновлению работы книжных магазинов изданию подтвердил замминистра связи Алексей Волин.



Чиновник отметил, что убытки книжных в марте составили уже 3,2 млрд рублей, издательской отрасли — около миллиарда рублей, это данные Российского книжного союза. Если книжные не откроются до конца мая, потери возрастут до 4,2 млрд рублей.

