Минкомсвязи предлагает снять замки с книжных магазинов уже в мае

Минкомсвязи предложило правительству РФ разрешить книжным магазинам возобновить работу в мае-июне. Об этом 1 мая пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства, с которым удалось ознакомиться изданию.
Открытие книжных магазинов предложили включить в план программы по постепенному ослаблению коронавирусных ограничений. Отправку министерством предложений по возобновлению работы книжных магазинов изданию подтвердил замминистра связи Алексей Волин.
Чиновник отметил, что убытки книжных в марте составили уже 3,2 млрд рублей, издательской отрасли — около миллиарда рублей, это данные Российского книжного союза. Если книжные не откроются до конца мая, потери возрастут до 4,2 млрд рублей.
Напомним, правительство собирает предложения по послаблению ограничений от профильных ведомств до 5 мая, срок установил Владимир Путин.