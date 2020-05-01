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01.05.2020 15:01
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Минздрав: Россия подошла к «важнейшему рубежу борьбы с вирусом»

Минздрав призвал россиян к ответственному поведению на майских праздниках. Как заявил 1 мая глава ведомства Михаил Мурашко, сейчас решающим фактором становится ответственное поведение каждого гражданина, пишет РИА Новости.

«Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», - подчеркнул Мурашко.

По его словам, главная задача россиян — сидеть дома, чтобы остановить распространение инфекции.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали рекордный прирост заболевших - +7933 случая, из них 349 в Петербурге.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Да не иссякнет поток новостей во имя коронавируса!
NasushnyBread
Теперь будем крепить рубежи ;-(
Mozg
Если Роспотребнадзор наладил "тестовый" бизнес, то рубежи ещё не раз будут!
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