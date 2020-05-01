Минздрав: Россия подошла к «важнейшему рубежу борьбы с вирусом»

Минздрав призвал россиян к ответственному поведению на майских праздниках. Как заявил 1 мая глава ведомства Михаил Мурашко, сейчас решающим фактором становится ответственное поведение каждого гражданина, пишет РИА Новости.



«Министерство здравоохранения России призывает всех граждан проявить солидарность с теми мерами, которые применяет государство, и воздержаться от посещения общественных мест», - подчеркнул Мурашко.



По его словам, главная задача россиян — сидеть дома, чтобы остановить распространение инфекции.

