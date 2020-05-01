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01.05.2020 10:40
44
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В Петербурге выявили 349 новых случаев заражения Covid-19 за сутки. По России снова рекорд — почти в 8 тысяч заболевших

В Петербурге за последние сутки выявлены 349 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 1 мая в оперштабе по борьбе с инфекцией.

На карантине в городе находятся 2684 человека. Из них 53 — в обсерваторе, 482 — на самоизоляции, 2149 — контактные. С начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 4411 человек, 779 выздоровели, 33 скончались.

По России прирост заболевших уже второй день подряд ставит рекорд — сегодня зафиксировано 7933 новых случая. Всего в регионах подтвержден 114 431 случай коронавируса, 13 220 пациентов выздоровели, 1169 скончались.

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Комментарии (44)

Memory17
Эти цифры говорят о полной импотенции власти, имея в январе на всю огромную Россию 2-х больных китайцев, сегодня переплюнули уже Китай и быстро становимся одной из самых пострадавших стран!
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260741301
Вот, теперь мы знаем, как выглядит так называемое "плато"!
Как мы посмеёмся, когда "вирусобесие" закончится!
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