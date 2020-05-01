В Петербурге выявили 349 новых случаев заражения Covid-19 за сутки. По России снова рекорд — почти в 8 тысяч заболевших

В Петербурге за последние сутки выявлены 349 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 1 мая в оперштабе по борьбе с инфекцией.



На карантине в городе находятся 2684 человека. Из них 53 — в обсерваторе, 482 — на самоизоляции, 2149 — контактные. С начала пандемии в Петербурге заболели коронавирусом 4411 человек, 779 выздоровели, 33 скончались.



По России прирост заболевших уже второй день подряд ставит рекорд — сегодня зафиксировано 7933 новых случая. Всего в регионах подтвержден 114 431 случай коронавируса, 13 220 пациентов выздоровели, 1169 скончались.

