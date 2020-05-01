Bloomberg: Богатейшие россияне потеряли 46 млрд долларов с начала года

С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на 46 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) за 1 мая.
Больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — его капитал сократился на 7,66 млрд долларов, до 16,9 млрд. Тем не менее он остается на третьем месте в списке богатейших россиян. Первое место за собой сохранил один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Он потерял с начала года 2,04 млрд долларов, его состояние составляет 26 млрд. На втором месте основной владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние уменьшилось на 3,84 млрд долларов, до 17,6 млрд.
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов — на четвертой строчке рейтинга с 16,2 млрд долларов (потерял с начала года 3,8 млрд). Пятое место за совладельцем «Лукойла» Вагитом Алекперовым, который потерял 6,56 млрд (состояние — 15,7 млрд).
Совладелец «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов потерял 1,25 млрд долларов (состояние — 15,4 млрд). Состояние Романа Абрамовича (Evraz) уменьшилось на 1,58 млрд долларов, до 14,8 млрд. Затем идут Виктор Вексельберг («Ренова»; -1,36 млрд; состояние — 13,5 млрд); Андрей Мельниченко («Еврохим» и СУЭК; -2 млрд; состояние — 13,4 млрд); Михаил Фридман («Альфа-групп»; -1,66 млрд; состояние — 12,2 млрд).
Индекс Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В него входят 500 богатейших людей мира (23 россиянина).