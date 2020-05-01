Bloomberg: Богатейшие россияне потеряли 46 млрд долларов с начала года

С начала 2020 года совокупное состояние российских миллиардеров снизилось на 46 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) за 1 мая.



Больше всех потерял совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон — его капитал сократился на 7,66 млрд долларов, до 16,9 млрд. Тем не менее он остается на третьем месте в списке богатейших россиян. Первое место за собой сохранил один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Он потерял с начала года 2,04 млрд долларов, его состояние составляет 26 млрд. На втором месте основной владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние уменьшилось на 3,84 млрд долларов, до 17,6 млрд.

