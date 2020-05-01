Биржу в Нью-Йорке расстроили резко упавшие расходы американцев

Фондовая биржа в Нью-Йорке закрылась снижением, инвесторов расстроили данные Министерства торговли США о сокращении в марте уровня потребительских расходов на 7,5%, что стало самым значительным снижением этого показателя с 1959 года.



В последнюю минуту сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 297,16 пункта (1,21%), до отметки 24 336,70. Индекс S&P 500 упал на 27,96 пункта (0,95%) и оказался на отметке 2 911,55 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 29,61 пункта (0,33%), до 8 885,10 пункта.

