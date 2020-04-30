В Москве ещё 47 умерших от COVID-19

В Москве за сутки умерли ещё 47 пациентов с коронавирусом нового типа.

Об этом вечером 30 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией столицы России.



"В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - цитирует сообщение оперштаба инфорагентство.



В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 30 апреля, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073.

