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30.04.2020 22:40
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В Москве ещё 47 умерших от COVID-19

В Москве за сутки умерли ещё 47 пациентов с коронавирусом нового типа.

Об этом вечером 30 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией столицы России.

"В Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - цитирует сообщение оперштаба инфорагентство.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 30 апреля, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073.

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