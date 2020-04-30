Петербуржцы стали меньше платить за ЖКХ. Коммунальщики пожинают плоды отмены пеней и самоизоляции

Как сообщили «Фонтанке» 30 апреля в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского, по итогам всего апреля собираемость у ГУП «ТЭК СПб» снизилась на 29,3%, хотя в феврале и марте была в рамках плановых показателей. При этом задолженность на 1 марта составляла 10,4 млрд рублей и через месяц незначительно сократилась. «Такая ситуация наблюдается ежегодно в связи с сезонным фактором теплоснабжения, когда объемы начисленных платежей снижаются в связи с более теплыми погодными условиями, — говорится в сообщении. — При этом платежная дисциплина населения выравнивается путем оплаты предыдущих периодов».

Управляющие организации с 1 по 24 апреля перевели ГУП «ТЭК СПб» на 633,6 млн рублей меньше, чем в аналогичный период года прошлого. Снижение составляет 27%, и аналогичная ситуация у других ресурсников.

В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» собираемость по сравнению с апрелем 2019 года упала примерно на 30% — это по состоянию на 29-е число. В феврале и марте 2020 года собираемость по исполнителям коммунальных услуг составляла около 100%, ожидаемый показатель по итогам апреля — порядка 70–80%.



У ПАО «ТГК-1» на 27 апреля собираемость упала на 23%, если сравнивать с той же датой 2019-го.



В денежном выражении объем платежей снизился на 966 млн рублей, и около половины этой суммы приходится на потребителей физических лиц и исполнителей коммунальных услуг.



«Петербургтеплоэнерго» по состоянию на 28 апреля 2020 года фиксирует снижение собираемости в этом месяце на 16,8% в годовом выражении. В феврале и марте показатели называют плановыми.



Среди бытовых потребителей АО «Петроэлектросбыт» в апреле 2020-го по сравнению с апрелем 2019-го собираемость платежей упала на 25%. По сравнению с февралем и мартом 2020-го процент «недосбора» в апреле колебался от 15% до 40%.



Напомним, ранее правительство РФ запретило выставлять пени и штрафы за просрочку платежей по ЖКХ до конца года. Ограничивать оказание услуг тоже нельзя. Накануне министр энергетики Александр Новак доложил президенту, что уровень оплаты электроэнергии с начала апреля составляет 88%, за тепло — 80%. По предприятиям ЖКХ, сообщил чиновник, уровень оплаты падает до 63%. В конце апреля РБК сообщило о письме крупных энергетических компаний на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, в котором они предлагают перенести срок окончания моратория на пени на 1 мая; второй вариант — на первый день месяца, следующего за тем, в котором истекает введенный президентом нерабочий период.

