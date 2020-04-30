Беглова спросили о прямых выплатах населению. В ответе губернатора про это ни слова
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский спросил губернатора о планируемых мерах поддержки населения в условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса. В том числе, и о прямых выплатах населению. Градоначальник опустил этот момент в своем ответе. Документ депутат опубликовал 30 августа в своем Facebook.
Депутат предлагал предоставить горожанам прямые выплаты в размере 10 тысяч рублей за счет сокращения расходов на праздники, выставки, конгрессы, фестивали, форумы, торжественные мероприятия и приемы, а также расходов, заложенных на подготовку к чемпионату Европы по футболу, переноса транспортной реформы и так далее.
Из ответа градоначальника следует уже известное: про выплаты горожанам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, а также тем, кто был признан безработными с 1 апреля, и допвыплаты семьям с несовершеннолетними детьми — по 3000 на каждого. Отдельные категории граждан, в том числе инвалиды с онкологией, могут воспользоваться социальным транспортным обслуживанием для поездок на лечение.
Открытие МФЦ для приема заявлений граждан градоначальник посчитал нецелесообразным с точки зрения эпидобстановки.