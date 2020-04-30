Беглова спросили о прямых выплатах населению. В ответе губернатора про это ни слова

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский спросил губернатора о планируемых мерах поддержки населения в условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса. В том числе, и о прямых выплатах населению. Градоначальник опустил этот момент в своем ответе. Документ депутат опубликовал 30 августа в своем Facebook.



Депутат предлагал предоставить горожанам прямые выплаты в размере 10 тысяч рублей за счет сокращения расходов на праздники, выставки, конгрессы, фестивали, форумы, торжественные мероприятия и приемы, а также расходов, заложенных на подготовку к чемпионату Европы по футболу, переноса транспортной реформы и так далее.

