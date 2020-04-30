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30.04.2020 18:11
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Беглова спросили о прямых выплатах населению. В ответе губернатора про это ни слова

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский спросил губернатора о планируемых мерах поддержки населения в условиях действия ограничительных мер из-за коронавируса. В том числе, и о прямых выплатах населению. Градоначальник опустил этот момент в своем ответе. Документ депутат опубликовал 30 августа в своем Facebook.

Депутат предлагал предоставить горожанам прямые выплаты в размере 10 тысяч рублей за счет сокращения расходов на праздники, выставки, конгрессы, фестивали, форумы, торжественные мероприятия и приемы, а также расходов, заложенных на подготовку к чемпионату Европы по футболу, переноса транспортной реформы и так далее.

Из ответа градоначальника следует уже известное: про выплаты горожанам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, а также тем, кто был признан безработными с 1 апреля, и допвыплаты семьям с несовершеннолетними детьми — по 3000 на каждого. Отдельные категории граждан, в том числе инвалиды с онкологией, могут воспользоваться социальным транспортным обслуживанием для поездок на лечение.

Открытие МФЦ для приема заявлений граждан градоначальник посчитал нецелесообразным с точки зрения эпидобстановки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

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Во всяком случае,Вишневский,в отличие от других десятков избранников народных,постоянно делает запросы по насущным для людей проблемам.В данном случае это по ситуации с ковидом.
Славка Славка
Продай дачу!
Алекс99
При всем моем уважении к г-ну Вишневскомк, он в прследнее время пиарится на всем, что можно, особенно на теме коронавируса. В Петербурге 5 млн. жителей; по 10000 р. на каждого — это 50 млрд. рублей. Серьёзно, г-н Вишневский считает, что из городского бюджета можно изъять такую сумму? Если это так, то уж лучше в нынешней ситуации истратить эти деньги на защитные костюмы для медиков, средства защиты для населения, дезинфекцию подъездов и переоборудование клиник, а также на поддержку умирающего малого бизнеса. Но это, конечно, не такое прям популистское предложение, как "отнять и поделить", которое во все времена поддержит 100% народных масс.
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