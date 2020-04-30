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30.04.2020 16:28
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Петербургские музыканты подарили фонду AdVita на 18-летие квартирник из самоизоляции

Петербургскому благотворительному фонду AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, в апреле исполнилось 18 лет. Но приёмов и торжеств по случаю совершеннолетия не было — в нынешней ситуации это невозможно. Однако поздравления и подарки никто не отменял.

«Формально день рождения был 1 апреля. Но мы его весь месяц празднуем, с перерывом на карантин», — поделились с «Фонтанкой» в фонде.

AdVita с 2002 года помогает взрослым и детям, которые лечатся в клиниках Петербурга, и онкологических отделениях больниц. Фонд оплачивает диагностику, лекарства, поиск донора костного мозга, оборудование и расходные материалы к нему. Только в 2019 году финансовую адресную помощь получили 577 человек из 74 регионов России и несколько онкологических стационаров.

Команда фонда получает подарки и слова благодарности со всей страны. Один из подарков — квартирник от петербургских музыкантов.

Инициатором выступила пианистка Полина Фрадкина. Она собрала друзей-музыкантов, каждый из которых у себя дома записал музыкальную композицию. «Я давно дружу с фондом и безмерно уважаю людей, которые на протяжении всех этих лет помогают тем, кому эта помощь просто необходима. Возникла идея поздравить эту замечательную благотворительную организацию и поддержать её в это непростое время. Я обратилась к своим друзьям-музыкантам, и они с радостью откликнулись», — сказала Полина Фрадкина.

В итоге получился самый настоящий концерт. В нём приняли участие Олег Белов, Владимир Волков, Владимир Шуляковский, Андрей Кондаков, Йоель Гонсалес, Ян Максин, Алексей Чижик, «Терем-квартет» и Владислав Песин.

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