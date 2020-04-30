Петербургские музыканты подарили фонду AdVita на 18-летие квартирник из самоизоляции

Петербургскому благотворительному фонду AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь детям и взрослым с онкологическими заболеваниями, в апреле исполнилось 18 лет. Но приёмов и торжеств по случаю совершеннолетия не было — в нынешней ситуации это невозможно. Однако поздравления и подарки никто не отменял.



«Формально день рождения был 1 апреля. Но мы его весь месяц празднуем, с перерывом на карантин», — поделились с «Фонтанкой» в фонде.



AdVita с 2002 года помогает взрослым и детям, которые лечатся в клиниках Петербурга, и онкологических отделениях больниц. Фонд оплачивает диагностику, лекарства, поиск донора костного мозга, оборудование и расходные материалы к нему. Только в 2019 году финансовую адресную помощь получили 577 человек из 74 регионов России и несколько онкологических стационаров.

