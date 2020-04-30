Последний рабочий день апреля в Петербурге отличился не только самым низким за месяц индексом самоизоляции, но и аномальными пробками. Загруженность дорог в середине дня достигла 4 баллов, обычно в апреле в это время 2 балла. С конца марта до «четвёрки» мы добирались только два раза, по вечерам, когда загруженность традиционно выше — 27 и 29 апреля.

Пробки стоят на нескольких участках КАД. Рекордно длинную пробку в 13:30 «Яндекс» зафиксировал на внутреннем кольце от Комендантского проспекта до проспекта Культуры — 15,2 км. Утром там произошло смертельное ДТП: из перевернувшейся «Пежо» выпал водитель и погиб.