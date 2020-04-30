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30.04.2020 15:52
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В Петербурге аномальные пробки и много ДТП. Водитель рассказывает, как на КАД в него бросили бутылку

Последний рабочий день апреля в Петербурге отличился не только самым низким за месяц индексом самоизоляции, но и аномальными пробками. Загруженность дорог в середине дня достигла 4 баллов, обычно в апреле в это время 2 балла. С конца марта до «четвёрки» мы добирались только два раза, по вечерам, когда загруженность традиционно выше — 27 и 29 апреля.

Пробки стоят на нескольких участках КАД. Рекордно длинную пробку в 13:30 «Яндекс» зафиксировал на внутреннем кольце от Комендантского проспекта до проспекта Культуры — 15,2 км. Утром там произошло смертельное ДТП: из перевернувшейся «Пежо» выпал водитель и погиб.

Судя по сообщениям в соцсетях, в городе много ДТП. Видео серьёзной аварии на перекрёстке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта мы уже показывали.

В Невском районе пробки обычно стоят на КАД между Мурманским шоссе и вантовым мостом или Софийской, а на Народной — тоже от Мурманского шоссе. Сейчас пробки там сдвинулись дальше. На «верхней» магистрали проблемы на Невском путепроводе, где две аварии: на спуске к Софийской улице и на середине моста к Ивановской улице, рассказывают в «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На внутреннем кольце КАД в Обухово (где тоже пробка) подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» попал в ДТП со второрядником. «Таксист на «Убере» решил кинуть ему в заднее стекло банку/бутылку. Попал, он остановился, а таксист его тюкнул в бампер. Было много агрессии, но таксист успокоился, ждут ГИБДД», — сообщается в группе.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

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Комментарии (6)

igoruha
На дачи все ломанулись. А вообще отключайте или удаляйте все приложения яндекса и тогда у нас в городе с индексом будет всё ок. Не позволяйте надевать на себя цифровые намордники
Apetrov
Чур за рулем был Ка!
shushu
Второрядник - это тот, кто паркуется вторым рядом на улице. а тот, кто едет справа по обочине или аналогичного назначения полосе - это обочечник )
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