В Петербурге аномальные пробки и много ДТП. Водитель рассказывает, как на КАД в него бросили бутылку
Последний рабочий день апреля в Петербурге отличился не только самым низким за месяц индексом самоизоляции, но и аномальными пробками. Загруженность дорог в середине дня достигла 4 баллов, обычно в апреле в это время 2 балла. С конца марта до «четвёрки» мы добирались только два раза, по вечерам, когда загруженность традиционно выше — 27 и 29 апреля.
Пробки стоят на нескольких участках КАД. Рекордно длинную пробку в 13:30 «Яндекс» зафиксировал на внутреннем кольце от Комендантского проспекта до проспекта Культуры — 15,2 км. Утром там произошло смертельное ДТП: из перевернувшейся «Пежо» выпал водитель и погиб.
Судя по сообщениям в соцсетях, в городе много ДТП. Видео серьёзной аварии на перекрёстке улицы Зины Портновой и Ленинского проспекта мы уже показывали.
В Невском районе пробки обычно стоят на КАД между Мурманским шоссе и вантовым мостом или Софийской, а на Народной — тоже от Мурманского шоссе. Сейчас пробки там сдвинулись дальше. На «верхней» магистрали проблемы на Невском путепроводе, где две аварии: на спуске к Софийской улице и на середине моста к Ивановской улице, рассказывают в «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».
На внутреннем кольце КАД в Обухово (где тоже пробка) подписчик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» попал в ДТП со второрядником. «Таксист на «Убере» решил кинуть ему в заднее стекло банку/бутылку. Попал, он остановился, а таксист его тюкнул в бампер. Было много агрессии, но таксист успокоился, ждут ГИБДД», — сообщается в группе.