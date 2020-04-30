У Путина попросили распространить меры поддержки малого и среднего бизнеса на НКО. «Самое важное для нас сейчас — сохранить кадры»

По словам Островской, с начала пандемии сотрудники благотворительных организаций провели большую работу по вывозу наиболее уязвимых перед новой инфекцией обитателей нескольких психоневрологических интернатов. Однако поддержать пока что получается только десятки людей, тогда как в помощи нуждаются сотни и тысячи.

Президента России Владимира Путина попросили приравнять социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) к малому и среднему бизнесу для оказания им государственной поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. С такой просьбой 30 апреля к нему обратились глава благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

«Мы могли бы сделать больше, если бы нас можно было поддержать. Самое важное для нас сейчас — сохранить кадры. Мы могли бы сделать это, если бы нас приравняли к малому и среднему предпринимательству. Тогда бы мы могли выплачивать нашим сотрудникам те самые 12 тысяч. <...> Болит душа и за персонал психоневрологических интернатов, которых также надо бы приравнять к медикам», — сказала Островская.



Федермессер отметила, что средства на поддержку социально ориентированных НКО можно направить из Фонда президентских грантов.



Путин пообещал проработать инициативу в самое ближайшее время.



Ранее главе государства предложили распространить на волонтеров некоторые программы государственной поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков.

