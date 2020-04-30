Путину предложили распространить программы поддержки медиков на волонтеров. Он заявил, что проработает вопрос
Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность распространить на волонтеров некоторые программы государственной поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков. Об этом его попросили сами добровольцы во время видеоконференции с представителями НКО, которая проходит 30 апреля.
С соответствующим вопросом к главе государства обратилась группа врачей и волонтеров больницы в Коммунарке.
«Я проработаю этот вопрос после сегодняшней видеосвязи», — сказал Путин, сделав несколько пометок.
Ранее на примере нескольких фондов «Фонтанка» рассказала, как пандемия и самоизоляция повлияли на работу некоммерческих благотворительных организаций (НКО).