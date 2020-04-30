Путину предложили распространить программы поддержки медиков на волонтеров. Он заявил, что проработает вопрос

Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность распространить на волонтеров некоторые программы государственной поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков. Об этом его попросили сами добровольцы во время видеоконференции с представителями НКО, которая проходит 30 апреля.



С соответствующим вопросом к главе государства обратилась группа врачей и волонтеров больницы в Коммунарке.



«Я проработаю этот вопрос после сегодняшней видеосвязи», — сказал Путин, сделав несколько пометок.

