FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
73.69р80.05р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
30.04.2020 14:55
5
Печать

Путину предложили распространить программы поддержки медиков на волонтеров. Он заявил, что проработает вопрос

Президент России Владимир Путин рассмотрит возможность распространить на волонтеров некоторые программы государственной поддержки, предусмотренные для борющихся с коронавирусом медиков. Об этом его попросили сами добровольцы во время видеоконференции с представителями НКО, которая проходит 30 апреля.

С соответствующим вопросом к главе государства обратилась группа врачей и волонтеров больницы в Коммунарке.

«Я проработаю этот вопрос после сегодняшней видеосвязи», — сказал Путин, сделав несколько пометок.

Ранее на примере нескольких фондов «Фонтанка» рассказала, как пандемия и самоизоляция повлияли на работу некоммерческих благотворительных организаций (НКО).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/luxmask
Dimitry Antonov
Лучше посмотреть на то, как работают обещания для медиков. Из того, что пишут в Инете в новостях, сделал для себя лично вывод (может быть и ошибаюсь):
Доплаты и компенсации распространяются только на тех врачей, которые работают в специализированных коронавирусных отделениях.
А таким врачам компенсационные выплаты полагаются лишь в том случае, если специальная комиссия даст заключение о том, что врач заболел именно на рабочем месте....
Волонтёры, полагаю, могут быть спокойны, если они, конечно, не от ЕДРа или ОНФ.
BobCat2
А на медиков он не думал распространить эти программы поддержки медиков? Который пачками заражаются вирусом, потому как они с ним по документам не работают. Вот только вирус почему-то документов не читает...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний