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30.04.2020 15:58
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Жителей Петроградской стороны оставили без дворового освещения, потому что за фонари никто не поручился

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга спилили четыре рабочих фонаря во дворе жилого дома на улице Блохина. Жильцы объявлений не видели, а теперь вечерами не увидят и дорогу до парадной.

На внезапные для части жителей 27-го дома по улице Блохина работы «Фонтанке» пожаловались читатели днем 30 апреля. По их словам, звуки пилы заставили их выглянуть во двор около 11 утра, оказалось, что под «снос» приговорили четыре опоры освещения. Рабочие на вопросы высыпавших во двор жителей не ответили, пришлось вызывать полицию, и только тогда принадлежность людей в жилетках была установлена — спиливал фонари комитет по контролю за имуществом, вскоре его представитель приехал на улицу Блохина для беседы с беспокойными горожанами.

автор видео читательница «Фонтанки» Зоя

Мужчина в маске несколько раз представился, спокойно реагировал на съемки и возмущения и не отходил от чиновничьей лексики: «собственника и балансодержателя у данных опор нету», — объяснял он жителям.

Но всех вопросов это не сняло — жители утверждают, что никаких объявлений о сносе не видели, почему спиливать опоры надо именно сейчас, когда люди сидят по домам и толком ничего не могут сделать, им также непонятно. Главных вопросов два: как пробираться до парадной в темном дворе и почему нельзя было придумать, кому отдать фонари на баланс?

автор фото читательница «Фонтанки» Зоя
автор фото читательница «Фонтанки» Зоя
автор фото читательница «Фонтанки» Зоя
автор фото читательница «Фонтанки» Зоя

В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» сообщили, что выявили эти бесхозные фонари во время обхода территории и всю информацию, как предписывает регламент, передали в ККИ, где уже принимали решение.

ККИ, в свою очередь, утверждает, что финальное слово все же было за районом и к демонтажу опоры приговорила специальная комиссия при администрации. Комитет провел и свое обследование, выяснив, что фонари стоят на принадлежащем городу газоне. Собственника пытались найти минимум с марта, но никто своими конструкции так и не признал.

«Принятие решения о демонтаже социально значимых элементов благоустройства находится в компетенции исключительно районной администрации. В данном случае ККИ является исполнителем решения Комиссии по пресечению самовольной установки (размещения) элементов благоустройства при администрации Петроградского района Санкт-Петербурга», - сообщил заместитель председателя ККИ Сергей Штерн

Местные жители утверждают, что фонари появились около 15 лет назад, вместе «со всеми заборчики, скамейками, урнами и клумбой». «Тогда же положили плитку и привели в порядок газоны», — уточнила петербурженка Зоя. Горели они исправно, но кто следил за этим — жильцы точно сказать не могут.

Жилкомсервис №2, который обслуживает этот дом, 20 апреля отчитался о работе «по восстановлению освещения» в арке этого дома. Вопрос о фонарях там оставили без ответа, сославшись на то, что на подобные запросы от СМИ к коммерческой организации отвечает пресс-служба районной администрации.

«Самый красивый двор был в районе. Не давал покоя кому-то», — расстраиваются местные жители и полагают, что остатки фонарей отправили на металлолом.

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Комментарии (4)

StepanFurmanov
Красавцы!!! Установили фонари и не оформили это ладно..., но они от куда-то были запитаны, КТО платил за электричество?! Почему с администрацией района вопрос не решали?! Лучше в тихушку поставить и не платить!
victorstarshinov
Какой разговор может быть хоть о мало мальски положительном отношении к властям, когда такие ККхИ представляют её на местах?
И своей деятельностью, только нагнетают и отравляют.
Киргуду
Может этот ККИ пора уже разогнать к чертовой матери? Задолбали. Чес слово - прямо вредители городского масштаба.
Только один метод решения проблемы - снести. Магазин приносит пользу как местным жителям, так и городу (рабочие места, налоги) - снести. Сколько было таких магазинов, которые вполне законно работали, потом с ним по непонятным причинам разрывали договор и сносили.
Городское благоустройство приносит пользу и радует людей, но несогласовано - снести...
Почему никогда не стоит вопрос "согласовать", "узаконить"?
Прямо карательная организация какая-то.
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