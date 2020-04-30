Жителей Петроградской стороны оставили без дворового освещения, потому что за фонари никто не поручился

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга спилили четыре рабочих фонаря во дворе жилого дома на улице Блохина. Жильцы объявлений не видели, а теперь вечерами не увидят и дорогу до парадной. На внезапные для части жителей 27-го дома по улице Блохина работы «Фонтанке» пожаловались читатели днем 30 апреля. По их словам, звуки пилы заставили их выглянуть во двор около 11 утра, оказалось, что под «снос» приговорили четыре опоры освещения. Рабочие на вопросы высыпавших во двор жителей не ответили, пришлось вызывать полицию, и только тогда принадлежность людей в жилетках была установлена — спиливал фонари комитет по контролю за имуществом, вскоре его представитель приехал на улицу Блохина для беседы с беспокойными горожанами.

автор видео читательница «Фонтанки» Зоя

Мужчина в маске несколько раз представился, спокойно реагировал на съемки и возмущения и не отходил от чиновничьей лексики: «собственника и балансодержателя у данных опор нету», — объяснял он жителям. Но всех вопросов это не сняло — жители утверждают, что никаких объявлений о сносе не видели, почему спиливать опоры надо именно сейчас, когда люди сидят по домам и толком ничего не могут сделать, им также непонятно. Главных вопросов два: как пробираться до парадной в темном дворе и почему нельзя было придумать, кому отдать фонари на баланс?

автор фото читательница «Фонтанки» Зоя автор фото читательница «Фонтанки» Зоя

В пресс-службе районной администрации «Фонтанке» сообщили, что выявили эти бесхозные фонари во время обхода территории и всю информацию, как предписывает регламент, передали в ККИ, где уже принимали решение. ККИ, в свою очередь, утверждает, что финальное слово все же было за районом и к демонтажу опоры приговорила специальная комиссия при администрации. Комитет провел и свое обследование, выяснив, что фонари стоят на принадлежащем городу газоне. Собственника пытались найти минимум с марта, но никто своими конструкции так и не признал.