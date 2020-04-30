В Петербурге студентов-медиков готовятся запустить в госпитали с коронавирусом. Молодежь обещают не бросать в пекло

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал, что в Петербурге очень не хватает младшего и среднего медицинского персонала для функционирования госпиталей. На работу уже выходят ординаторы, а на очереди — студенты-медики.



«Мы сегодня взаимодействуем с ректорским сообществом и получаем от вузов списки клинических ординаторов, которые готовы работать в стационарах с коронавирусной инфекцией. В процессе подготовки списки студентов, которые могут быть приняты для работы в стационары, — заявил он 30 апреля журналистам. — Мы отдаем себе отчет в рисках, которые связаны с привлечением этих совсем молодых людей к работе в очаге инфекции. И мы рассчитываем, что стационары найдут возможность организовать работу так, чтобы они минимально могли пострадать».

