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30.04.2020 14:16
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В Петербурге студентов-медиков готовятся запустить в госпитали с коронавирусом. Молодежь обещают не бросать в пекло

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал, что в Петербурге очень не хватает младшего и среднего медицинского персонала для функционирования госпиталей. На работу уже выходят ординаторы, а на очереди — студенты-медики.

«Мы сегодня взаимодействуем с ректорским сообществом и получаем от вузов списки клинических ординаторов, которые готовы работать в стационарах с коронавирусной инфекцией. В процессе подготовки списки студентов, которые могут быть приняты для работы в стационары, — заявил он 30 апреля журналистам. — Мы отдаем себе отчет в рисках, которые связаны с привлечением этих совсем молодых людей к работе в очаге инфекции. И мы рассчитываем, что стационары найдут возможность организовать работу так, чтобы они минимально могли пострадать».

Например, для студентов могут подобрать должности, не напрямую связанные с взаимодействием с пациентами с COVID-19.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

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Stiff_21
Деньги нужно платить, обещания свои сраные выполнять, средствами защиты обеспечивать, что бы персонала хватало, ироды брехливые проклятые. От куда барыги берут и втридорога перепродают ящиками и маски и всё остальное?
ussr_5e4d4b41561db
бедные дети... ну не этому их учили, явно, не бороться с пандемией....
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