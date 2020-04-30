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30.04.2020 09:00
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Петербуржца избили и обстреляли на выходе из аптеки ради содержимого сумки. Внимания врачей он ждал полдня

Четверо неизвестных с пистолетами напали на выходящего из аптеки горожанина в Невском районе Петербурга. С переломами и огнестрельными ранениями он попал в больницу только через пять часов.

Как стало известно «Фонтанке» 30 апреля, менеджера одной из коммерческих компаний подкараулили у выхода из аптеки в 18 доме по улице Дудко, первый звонок в полицию от работающего в том же доме петербуржца поступил в половине четвертого днем 29 числа. Он объяснил, что к нему за помощью обратился неизвестный избитый мужчина, в которого также стреляли.

После разговора с потерпевшим и просмотра камер видеонаблюдения в уголовном деле о разбойном нападении появилась такая картина событий: 31-летний менеджер вышел из аптеки с пакетом, к нему подошли четверо лиц азиатской внешности, начали бить, срезали сумку и забрали покупки. Тогда мужчина попытался спрятаться в своем «Поло», его догнали, продолжили бить и попытались запихать в машину, потерпевший побежал в сторону жилых домов и в этот момент в него несколько раз выстрелили. Пальба остудила пыл нападавших, и они поторопились скрыться, сели в припаркованный неподалеку «Шевроле» и уехали вместе с похищенными вещами.

Ущерб составил около 15 тысяч в рублях, пропали два телефона и банковские карты. Медицинской помощи мужчина ждал в своем автомобиле и смог попасть в больницу только к девяти часам вечера. Его отвезли в больницу на Костюшко со сломанным носом, пулями в ягодице и бедре, множественными ушибами головы.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, полицией приняты меры к розыску и задержанию нападавших.

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Комментарии (14)

pochtisedoy
в 4 часа дня со стрельбой? скорую с пулями в организме ждал до 9 вечера? странно всё это...мы не в петлю времени попали - назад в 90е?
smith1
завезли дикарей. Теперь они видут себя как в джунглях в моем городе.
вот это миграционная политика!
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