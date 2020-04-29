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29.04.2020 22:26
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Канадский военный вертолёт упал в море у греческого острова

Военный вертолёт из Канады упал в море близ греческого острова Кефалония, сообщает вечером 29 апреля государственный телеканал ERT.

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Как сообщается, вертолет взлетел с канадского фрегата, который участвует в постоянной натовской группировке SNMG2. Обломки машины были обнаружены в море примерно в 85 км от Кефалонии в районе полетной ответственности Италии (Flight Information Region). На борту вертолета находились шесть человек, судьба которых неизвестна.

В район бедствия направились итальянский и турецкий фрегаты.

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Комментарии (2)

ProstoZloy
"Канадский военный вертолёт упал в море у греческого острова" Почему-то вспомнилось: "Он шел на Одессу, а вышел к Херсону".
dedmoroz_5e4d8827384c2
Так не надо там летать, шуметь и злить там Зевса своими идиотскими лопастями.
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