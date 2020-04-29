Онлайн-карту общественного транспорта в Смольном «лечили» собственными силами. На контракт не предусмотрели деньги

«Ввиду расторжения государственного контракта на выполнение третьей очереди работ по созданию государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Комплексная информационная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге» в 2018–2019 годах ассигнования на оказание услуг по сопровождению АСУ ГПТ в 2020 году не были предусмотрены из-за отсутствия соответствующей заявки комитета по транспорту», — сообщили в КиС 29 апреля. — На текущий момент сбой устранен собственными силами. В настоящее время вопрос финансирования прорабатывается».

Комитет по информатизации и связи подтвердил, что не заключал контракта на сопровождение автоматизированной системы управления общественным транспортом Петербурга (АСУ ГПТ). Денег на 2020 год не закладывали, так как ждали новую систему.

«В 2019 году ещё действовал государственный контракт, заключённый между комитетом по информатизации и связи и ООО «НТЦ «Измеритель», на создание Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом (КИСУ ГППТ), которая должна была заменить, в том числе, устаревшую АСУ ГПТ, — говорят в комтрансе. — В связи с расторжением государственного контракта... была размещена заявка на оказание услуг по сопровождению АСУ ГПТ в 2020 году. Комитет по транспорту и СПб ГКУ «Организатор перевозок» и в дальнейшем будут предпринимать все зависящие от них действия, которые позволят поддерживать функционал АСУ ГПТ».

Ранее «Фонтанка» писала о том, что онлайн-карта общественного транспорта некорректно работала в течение 2 недель. Причина — в сбоях одной из подсистем АСУ ГПТ, которая не могла привязать подвижной транспорт к конкретному маршруту. Контракта на сопровождение системы в 2020 году нет, так как Смольный рассчитывал, что две разрозненные системы заменит комплексная (КИСУ); однако в начале года контракт на ее разработку был расторгнут.