«Но возвращался, как домой, в простор меж небом и Невой». Генконсулы разных стран призвали петербуржцев оставаться дома
Руководители димписсий, которые остаются в Санкт-Петербурге во времена пандемии, записали видеоролик, где поблагодарили медиков и напомнили о важности самоизоляции.
«Дипломаты тесно сотрудничают с местными властями, делятся опытом борьбы с коронавирусом в своих странах, аплодируют врачам и всем медицинским работникам, оказавшимся на переднем крае борьбы с пандемией. Понимая важность самоизоляции и мер предосторожности, дипломатический корпус Санкт-Петербурга солидарен с горожанами, призывает всех оставаться дома, думать о себе и заботиться о своих близких», — сообщается в аннотации к опубликованному 29 апреля ролику.
Видео состоит из фотографий консулов с табличками, на которых дипломаты написали сообщения горожанам. Ролик смонтирован под саундтрек кинофильма «Достояние республики» на стихи Беллы Ахмадулиной.
Во флешмобе приняли участие консулы Финляндии, Израиля, Бельгии, Японии, Кипра, Румынии, Франции, Узбекистана, Болгарии, Латвии, Греции, Польши, Эстонии, Италии, Сербии, Индии, Швеции, Нидерландов, Норвегии, Испании, Венгрии, Швейцарии и Литвы.
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