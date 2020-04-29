Руководители димписсий, которые остаются в Санкт-Петербурге во времена пандемии, записали видеоролик, где поблагодарили медиков и напомнили о важности самоизоляции.



«Дипломаты тесно сотрудничают с местными властями, делятся опытом борьбы с коронавирусом в своих странах, аплодируют врачам и всем медицинским работникам, оказавшимся на переднем крае борьбы с пандемией. Понимая важность самоизоляции и мер предосторожности, дипломатический корпус Санкт-Петербурга солидарен с горожанами, призывает всех оставаться дома, думать о себе и заботиться о своих близких», — сообщается в аннотации к опубликованному 29 апреля ролику.

