Петербуржцы, отрастившие шевелюры в самоизоляции, пошли на грабеж ради шампуня

Временное закрытие парикмахерских из-за коронавируса не повод отказаться от ухода за волосами. Возможно, так решили двое безработных петербуржцев и отправились в магазин за декоративной косметикой французского бренда. Обладателями вожделенного товара они были недолго.



Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне с заявлением о грабеже обратилась продавец-консультант косметического магазина на Кирочной улице. По ее словам, посреди дня двое мужчин оттолкнули ее от витрин, забрали шесть упаковок шампуня Elseve, после чего скрылись в неизвестном направлении.

