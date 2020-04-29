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29.04.2020 10:52
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Петербуржцы, отрастившие шевелюры в самоизоляции, пошли на грабеж ради шампуня

Временное закрытие парикмахерских из-за коронавируса не повод отказаться от ухода за волосами. Возможно, так решили двое безработных петербуржцев и отправились в магазин за декоративной косметикой французского бренда. Обладателями вожделенного товара они были недолго.

Как стало известно «Фонтанке» 29 апреля, накануне с заявлением о грабеже обратилась продавец-консультант косметического магазина на Кирочной улице. По ее словам, посреди дня двое мужчин оттолкнули ее от витрин, забрали шесть упаковок шампуня Elseve, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Чуть позже неподалеку от места происшествия по подозрению в этом преступлении полицейские задержали 30-летнего и 42-летнего петербуржцев. Оба нигде не работают. Похищенное пришлось вернуть в магазин.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, по факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (3)

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вадики
Я был самым красивым пока не ввели ограничения и не закрыли парикмахерские ставлю ультиматум:-ежели не откроете и не снимете возьму в заложники шампунь мыло ножницы.Хочу опять быть самым красивым.Или напишу в спортлото.
PROM
премию Дарвина заслужили
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