На Невском автомобиль выломал ограждения, но на тротуар не попал
Несколько ДТП с препятствиями произошло в Санкт-Петербурге за последние часы.
На Невском проспекте «Форд Фиеста» вылетел с дороги, но выехать на тротуар ему не позволило ограждение. Два чугунных столбика машина выломала. «Благо, пешеходов сейчас мало, и никого не ударило опасными разлетающимися ограждениями», — рассказывает 29 апреля очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Об утреннем ДТП с отбойником на Большом Обуховском (вантовом) мосту мы уже сообщали. А минувшим вечером на Витебском проспекте, по данным подписчиков «ДТП и ЧП», девушка не вписалась в поворот и врезалась в столб.