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29.04.2020 09:17
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Один человек спасся из горящего дома в Выборге. В огне после празднования дня рождения отца погибла семья с шестью дочерьми

Восемь человек погибли при ночном пожаре в Выборге, из горящего дома удалось выбраться только одному взрослому мужчине.

Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Как стало известно «Фонтанке», в доме, который сгорел ночью 29 апреля на Малой Водяной улице в Выборге, на момент пожара спали девять человек: трое взрослых — родители детей (отец — 36-летний мужчина и его супруга 32-х лет), брат женщины, 30 лет, и шесть девочек, младшей из которых был всего месяц, старшей — 8 лет.

По имеющейся информации, отец детей 28 апреля праздновал очередной день рождения.

Выбраться из горящего дома удалось только брату.

На восемь утра пожарные нашли на пепелище тела шестерых погибших.

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Комментарии (4)

Гость
Автор статьи совсем не умеет считать. А людей жаль
260566471
Соболезнования. Разные причины бывают, но когда экономят на электриках и автоэлектриках и радуются дешевому варианту типа "джихад-ремонт" потом горят дома и автомобили. Я очень хорошо понимаю в этих специальностях ( но работаю в другом секторе электроники) и советую всем экономией не заниматься. От качества электрики зависит жизнь вас, ваших близких и всего имущества целиком.
nick7rus
Повод грустный. Но поколение ЕГЭ арифметику не знает.
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