Один человек спасся из горящего дома в Выборге. В огне после празднования дня рождения отца погибла семья с шестью дочерьми
Восемь человек погибли при ночном пожаре в Выборге, из горящего дома удалось выбраться только одному взрослому мужчине.
Как стало известно «Фонтанке», в доме, который сгорел ночью 29 апреля на Малой Водяной улице в Выборге, на момент пожара спали девять человек: трое взрослых — родители детей (отец — 36-летний мужчина и его супруга 32-х лет), брат женщины, 30 лет, и шесть девочек, младшей из которых был всего месяц, старшей — 8 лет.
По имеющейся информации, отец детей 28 апреля праздновал очередной день рождения.
Выбраться из горящего дома удалось только брату.
На восемь утра пожарные нашли на пепелище тела шестерых погибших.