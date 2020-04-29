Мэр Киева Виталий Кличко старается не терять форму во время карантинных мер на Украине. Он показал свою кабинетную тренировку с помощью подручных средств и призвал людей больше двигаться и долго не сидеть на месте. Пост с видео instagram за несколько часов набрал больше 20 тысяч просмотров.

В ролике бывший профессиональный боксер под музыку из фильма «Рокки» прыгает через электроудлинитель вместо скакалки, боксирует с настольной грушей и отжимается на кулаках.



«Карантин, конечно, утомил. И, в частности, отсутствием полноценных тренировок. Но размяться можно и дома, на работе с разным подручным «орудием». Держитесь, чтобы первый этап первый этап ослабления ограничений настал как можно скорее», — написал Кличко.

