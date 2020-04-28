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28.04.2020 19:27
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«Свобода каждого ограничена свободой других». Путин рассказал о формуле борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин осудил разговоры об ущемлении личности из-за противовирусных запретов. Ранее в Петербурге был подан коллективный иск в связи с «ограничительным» постановлением Смольного.

«Трудно согласиться, когда такое раздражение (от ограничений. — Прим. ред.) выливается в пренебрежение к окружающим, самолюбование, громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав, — подчеркнул Путин 28 апреля в ходе совещания с главами регионов. — Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода, свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить… Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она, эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими».

Ранее в Петербурге был подан коллективный иск к губернатору Александру Беглову. 21 человек требуют признать недействительными несколько пунктов постановления № 121, которое устанавливает ограничения в связи с коронавирусом. Представители истцов заявили, что правительство отняло у горожан часть прав, не имея соответствующих полномочий.

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Комментарии (3)

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Владислав М
Никто и не ставит свою свободу выше чужого здоровья. Как здоровый человек свободно передвигающийся по городу может навредить другим здоровым людям? Если власть сомневается в здоровье населения, пусть вводит режим ЧС и тестирует всех поголовно на корону. Пока не проверился, сиди дома на материальную помощь от государства и жди теста. Справку получил - ходи свободно. Больной - сиди на карантине. А как эти дурацкие пропуска защищают от меня от инфекции? Какая мне разница заразил меня человек с пропуском или без пропуска? Бред же!
McGillavry
Странно слышать подобную формулу от того, кто по его же словам «свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей». Ибо было сказано одним плотником, что сначала следует очистить свои глаза от пиломатериалов, прежде чем чистить чужие от стружки.
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