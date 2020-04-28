«Свобода каждого ограничена свободой других». Путин рассказал о формуле борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин осудил разговоры об ущемлении личности из-за противовирусных запретов. Ранее в Петербурге был подан коллективный иск в связи с «ограничительным» постановлением Смольного.



«Трудно согласиться, когда такое раздражение (от ограничений. — Прим. ред.) выливается в пренебрежение к окружающим, самолюбование, громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав, — подчеркнул Путин 28 апреля в ходе совещания с главами регионов. — Безусловная ценность современной цивилизации — это, конечно, свобода, свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить… Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она, эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими».

