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28.04.2020 16:48
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Глава петербургского комздрава вернулся к работе после проверки на коронавирус

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, решивший госпитализироваться с подозрением на коронавирус, вернулся на рабочее место. Об этом 28 апреля сообщили в Смольном.

Лисовец сдал четвёртый тест, который накануне показал отрицательный результат. Затягивать с возвращением к работе председатель не стал. Ранее в комитете уточняли, что проверку на COVID-19 прошли и его подчинённые, очагов заболевания не выявлено.

Симптомы ОРВИ, лёгкий озноб и ломота в суставах проявились у главы комздрава вечером 20 апреля. По его словам, он принял решение госпитализироваться. Первый тест дал положительный результат, два последующих — отрицательный. 23-го числа Лисовца отправили на домашнее лечение. Главное о ситуации с коронавирусом в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

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bubor
Молодцы. Сами себя по кругу проверяют и радуются, если что то и придворная 40 больничка есть, всё для народа!!!
Wert
Что показал снимок КТ?
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