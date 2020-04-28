Глава петербургского комздрава вернулся к работе после проверки на коронавирус

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, решивший госпитализироваться с подозрением на коронавирус, вернулся на рабочее место. Об этом 28 апреля сообщили в Смольном.

Лисовец сдал четвёртый тест, который накануне показал отрицательный результат. Затягивать с возвращением к работе председатель не стал. Ранее в комитете уточняли, что проверку на COVID-19 прошли и его подчинённые, очагов заболевания не выявлено.

Симптомы ОРВИ, лёгкий озноб и ломота в суставах проявились у главы комздрава вечером 20 апреля. По его словам, он принял решение госпитализироваться. Первый тест дал положительный результат, два последующих — отрицательный. 23-го числа Лисовца отправили на домашнее лечение. Главное о ситуации с коронавирусом в Петербурге, стране и мире читайте в трансляции «Фонтанки».