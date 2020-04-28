WP: Спецслужбы предупреждали Трампа об опасности коронавируса начиная с января, но он не реагировал

Информацию Washington Post передаёт 28 апреля «Интерфакс» . По данным чиновников, Трамп получал ежедневные сводки о распространении нового заболевания, в частности утверждалось, что Китай скрывает масштаб бедствия. Президенту советовали прекратить авиасообщение с Европой ещё в феврале, пишет издание, но он пошёл на этот шаг только в марте. До конца февраля он отказывался сформировать специальную рабочую группу Белого дома по коронавирусу.

Американские спецслужбы много раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности COVID-19 в январе и феврале, но он далеко не сразу воспринял информацию всерьёз, пишет Washington Post. В итоге, по мнению источников издания, ограничительные меры были приняты позднее, чем следовало.

Американские СМИ также сообщали, что разведка США начала собирать информацию о появившемся в Китае новом коронавирусе ещё в ноябре. Трамп же на пресс-конференции в Белом доме говорил, что узнал о серьёзности COVID-19 лишь незадолго до введения США ограничений на поездки в Китай 2 февраля.

В распространении вируса в США президент, по данным СМИ, винит министра здравоохранения Алекса Азара, который якобы убеждал его, что большой опасности нет, а также губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которому «следует тратить больше времен на то, чтобы делать, и меньше на то, чтобы жаловаться».

Телеканал Fox News 16 апреля сообщил о «нулевом пациенте» из лаборатории Уханя, с которого якобы и началось заражение. Китай назвал эту версию ничем не обоснованной.

