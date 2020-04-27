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27.04.2020 22:47
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В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Количество скончавшихся в столице приближается к 500

В Москве за последние сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщили в Мосгорздраве со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончалось 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Всего в столице от коронавируса скончались 479 человек. Напомним, по последним данным, в Москве зафиксирован 45351 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 3524 человека.

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