В Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Количество скончавшихся в столице приближается к 500

В Москве за последние сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. Об этом 27 апреля сообщили в Мосгорздраве со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией.



«В Москве скончалось 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.



Всего в столице от коронавируса скончались 479 человек. Напомним, по последним данным, в Москве зафиксирован 45351 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 3524 человека.