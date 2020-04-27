Самоизоляция увеличила популярность пиратских сайтов. Лидируют итальянцы, индусы и испанцы

Посещаемость пиратских сайтов резко выросла во время самоизоляции. Об этом 27 апреля сообщает CNBC со ссылкой на исследование компании Muso.



По ее данным, в последней неделе марта посещаемость пиратских сайтов американцами выросла на 43% по сравнению с последней неделей января. Рекорд поставили итальянцы, сидящие на самоизоляции с начала марта, - там за нелегальным контентом пришло на 66% посетителей больше, чем в обычной ситуации. Примерно такое же положение дел в Индии, чуть отстает Испания — там пиратские сайты стали популярнее на 50%. Россияне пока оказались на удивление законопослушными — нелегальный контент интересует всего на 17% больше пользователей, чем обычно.

