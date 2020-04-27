FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +9
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
27.04.2020 21:57
1
Печать

Самоизоляция увеличила популярность пиратских сайтов. Лидируют итальянцы, индусы и испанцы

Посещаемость пиратских сайтов резко выросла во время самоизоляции. Об этом 27 апреля сообщает CNBC со ссылкой на исследование компании Muso.

По ее данным, в последней неделе марта посещаемость пиратских сайтов американцами выросла на 43% по сравнению с последней неделей января. Рекорд поставили итальянцы, сидящие на самоизоляции с начала марта, - там за нелегальным контентом пришло на 66% посетителей больше, чем в обычной ситуации. Примерно такое же положение дел в Индии, чуть отстает Испания — там пиратские сайты стали популярнее на 50%. Россияне пока оказались на удивление законопослушными — нелегальный контент интересует всего на 17% больше пользователей, чем обычно.

Исследователи из компании Muso подчеркнули, что популярность пиратских сайтов растет вместе с популяреностью и легального контента. «В точности как Netflix наблюдает приток подписчиков, мы видим пик посещений на сайтах с пиратскими фильмами», - пояснил глава Muso Энди Чаттерлей. Отметим, в Netflix ранее сообщали, что квартальный темп роста подписчиков у них удвоился.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Государственную информационную систему Петербурга модернизируют к концу года
«Благодаря масштабному развитию государственной информационной системы города формирование госпрограмм и контроль за их выполнением будут автоматизированы и увязаны между собой», - заявил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства. Доработка информационной системы будет завершена к 1 января 2021 года.
Расширение функционала системы позволит усовершенствовать контроль за введением объектов социальной инфраструктуры. «Ввод социальных объектов для нас остается приоритетным. Ни один объект Адресной инвестиционной программы в этом году не должен быть сорван», - подчеркнул глава города.
В перспективе станет возможным планировать развитие городской инфраструктуры в режиме одного окна – от этапа определения необходимости строительства того или иного социального объекта до принятия решения о выделении на его строительство бюджетных средств.
Также модернизация информационной платформы позволит внедрить систему учета объектов незавершенного строительства. На начало 2020 года в городе насчитывалось 1439 таких объектов.
«У этой системы есть еще одно важное преимущество – открытость информации для горожан. Для нас очень важно поддерживать диалог с жителями и информировать их о наших действиях в режиме онлайн», - сказал Александр Беглов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний