Самоизоляция увеличила популярность пиратских сайтов. Лидируют итальянцы, индусы и испанцы
Посещаемость пиратских сайтов резко выросла во время самоизоляции. Об этом 27 апреля сообщает CNBC со ссылкой на исследование компании Muso.
По ее данным, в последней неделе марта посещаемость пиратских сайтов американцами выросла на 43% по сравнению с последней неделей января. Рекорд поставили итальянцы, сидящие на самоизоляции с начала марта, - там за нелегальным контентом пришло на 66% посетителей больше, чем в обычной ситуации. Примерно такое же положение дел в Индии, чуть отстает Испания — там пиратские сайты стали популярнее на 50%. Россияне пока оказались на удивление законопослушными — нелегальный контент интересует всего на 17% больше пользователей, чем обычно.
Исследователи из компании Muso подчеркнули, что популярность пиратских сайтов растет вместе с популяреностью и легального контента. «В точности как Netflix наблюдает приток подписчиков, мы видим пик посещений на сайтах с пиратскими фильмами», - пояснил глава Muso Энди Чаттерлей. Отметим, в Netflix ранее сообщали, что квартальный темп роста подписчиков у них удвоился.