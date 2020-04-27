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27.04.2020 19:38
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Китайские ученые утверждают, что коронавирус может распространяться в воздухе

В общественных местах и помещениях с плохой вентиляцией коронавирус может оставаться в воздухе на несколько часов. Как пишет 27 апреля Forbes со ссылкой на Nature Research, китайские ученые обнаружили частицы вируса в туалетах и комнатах для переодевания врачей в двух больницах в Ухане.

«Мы обнаружили, что некоторые помещения для медицинского персонала изначально содержали высокую концентрацию генетического материала коронавируса в воздухе. Концентрация вируса снижалась до невыявляемого уровня после серьезной санитарной обработки. Хотя мы не установили степень заразности вируса в этих помещениях больниц, мы предполагаем, что коронавирус может иметь потенциал к распространению через аэрозоли [твердые или жидкие частицы, содержащиеся в воздухе. — Прим. ред.]», — утверждается в исследовании.

Концентрацию вируса в воздухе значительно снижает проветривание, санобработка и дезинфекция, уточнили ученые.

Отметим, возможность инфекции распространяться по воздуху пока не доказана. Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала, что по итогам изучения 75 465 зараженных случаев передачи по воздуху выявить не удалось. Ученые из США утверждали, что Covid-19 способен выживать в воздухе около трех часов, при этом на солнце этот срок сокращается до полутора минут.

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