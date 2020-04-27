Китайские ученые утверждают, что коронавирус может распространяться в воздухе

В общественных местах и помещениях с плохой вентиляцией коронавирус может оставаться в воздухе на несколько часов. Как пишет 27 апреля Forbes со ссылкой на Nature Research, китайские ученые обнаружили частицы вируса в туалетах и комнатах для переодевания врачей в двух больницах в Ухане.



«Мы обнаружили, что некоторые помещения для медицинского персонала изначально содержали высокую концентрацию генетического материала коронавируса в воздухе. Концентрация вируса снижалась до невыявляемого уровня после серьезной санитарной обработки. Хотя мы не установили степень заразности вируса в этих помещениях больниц, мы предполагаем, что коронавирус может иметь потенциал к распространению через аэрозоли [твердые или жидкие частицы, содержащиеся в воздухе. — Прим. ред.]», — утверждается в исследовании.

