Не выражаться, не курить в неположенных местах и не сильно душиться. МВД разработало этический кодекс полицейского

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России. Документ 27 апреля был размещен на портале проектов нормативных правовых актов и будет обсуждаться до 11 мая.

Цель кодекса, как говорится во вводной части документа, — формирование добросовестного отношения к выполнению служебных полномочий у полицейских, а также формирование в обществе авторитета органов внутренних дел и уважения к ним. Кодекс рисует сотрудника настолько идеальным, что даже самый известный книжный милиционер — дядя Степа может не дотянуть до высокого звания сотрудника внутренних дел.



Среди норм поведения «Фонтанка» выделила следующие:

придерживаться делового стиля поведения,

соблюдать скромность и чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши,

давать разъяснения правонарушителю о неправомерности ‎его действий без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно,

воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста,

воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки, недопустимых знаков внимания,

сводить к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий,

при проведении осмотра, обыска не допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам,

уважать и учитывать правила общежития, национальные обычаи ‎и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп,

соблюдать культуру речи, уметь грамотно и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона,



воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, а также не курить в неположенных местах,

избегать проявления излишнего интереса к работе коллег, вежливо, но твердо не допускать их вмешательства в свою служебную деятельность,

при управлении автомобилем или иным транспортным средством быть образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости.

Выглядеть сотрудник полиции должен не хуже, чем Джеймс Бонд. Сотрудник мужского пола должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а в случае ношения усов и бороды следить за их аккуратным видом. Ему нельзя носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию.

А женщинам-полицейским также соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений.

Сотруднику следует носить форменную одежду в соответствии ‎с установленными требованиями, чистую и аккуратную, хорошо подогнанную и отглаженную; быть подтянутым, соблюдать правила личной гигиены.

