Не выражаться, не курить в неположенных местах и не сильно душиться. МВД разработало этический кодекс полицейского
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел России. Документ 27 апреля был размещен на портале проектов нормативных правовых актов и будет обсуждаться до 11 мая.
Цель кодекса, как говорится во вводной части документа, — формирование добросовестного отношения к выполнению служебных полномочий у полицейских, а также формирование в обществе авторитета органов внутренних дел и уважения к ним. Кодекс рисует сотрудника настолько идеальным, что даже самый известный книжный милиционер — дядя Степа может не дотянуть до высокого звания сотрудника внутренних дел.
Среди норм поведения «Фонтанка» выделила следующие:
- придерживаться делового стиля поведения,
- соблюдать скромность и чувство меры при оформлении кабинета, избегать предметов роскоши,
- давать разъяснения правонарушителю о неправомерности его действий без нравоучений, доброжелательно, убедительно и ясно,
- воздерживаться от жестких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста,
- воздерживаться от угощений, подарков, предлагаемых в ходе проверки, недопустимых знаков внимания,
- сводить к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий,
- при проведении осмотра, обыска не допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам,
- уважать и учитывать правила общежития, национальные обычаи и традиции, религиозные чувства граждан, культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп,
- соблюдать культуру речи, уметь грамотно и точно передавать мысли, воздерживаться от нецензурной брани и жаргона,
- воздерживаться от публичного участия в азартных играх, исключать употребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, а также не курить в неположенных местах,
- избегать проявления излишнего интереса к работе коллег, вежливо, но твердо не допускать их вмешательства в свою служебную деятельность,
- при управлении автомобилем или иным транспортным средством быть образцом соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости.
Выглядеть сотрудник полиции должен не хуже, чем Джеймс Бонд. Сотрудник мужского пола должен быть всегда коротко подстрижен, тщательно выбрит, а в случае ношения усов и бороды следить за их аккуратным видом. Ему нельзя носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца, чрезмерно использовать парфюмерию.
А женщинам-полицейским также соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении ювелирных украшений.
Сотруднику следует носить форменную одежду в соответствии с установленными требованиями, чистую и аккуратную, хорошо подогнанную и отглаженную; быть подтянутым, соблюдать правила личной гигиены.
В форменной одежде ему не рекомендуется посещать рынки, рестораны, казино и увеселительные заведения, если это не связано с выполнением служебных обязанностей.
Нельзя сотруднику держать руки в карманах форменной одежды, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной одежде, утратившей надлежащий вид.
Если же выполнение служебных обязанностей требует гражданской одежды, то она должна быть строгого делового стиля, неяркого цвета, соответствующих статусу государственного служащего, если иное не определено характером выполняемых служебных обязанностей.
Особая глава кодекса посвящена поведению в интернете. Нельзя полицейским на своих страницах в соцсетях высказывать суждения и давать оценки в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, если это не входит в должностные обязанности сотрудника.
Запрещено будет, в случае принятия кодекса, размещать на личных страницах фотографии и видеозаписи, позволяющие определить его персональные данные, принадлежность к органам внутренних дел, если это не связано с выполнением им служебных обязанностей. Не выставить будет и фото с праздников и шутливые записи, если они могут нанести ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.