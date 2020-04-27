Как можно страдать в мире постоянного электричества и Интернета? Советы по самоизоляции от робинзонов Финского залива

Коронавирус во всех новостях, на работе увольнения, доставка из магазина только через неделю, закрылась любимая кофейня, достали орущие дети? Представьте себя на острове в Балтийском море. «Фонтанка» узнала как наши проблемы видятся тем, кто в самоизоляции не первый год.

автор фото Павел Кассин/Коммерсантъ

Юлия Рыбакова с лета 2018 года трудится на маяке Большой Тютерс. 28-дневный отпуск ей положен только раз в год. Остальное время они с начальником Дмитрием находятся на уединенном острове вдали от цивилизации. И в последние месяцы с удивлением смотрят на петербуржцев, которые страдают из-за закрытых парикмахерских и слишком долгой доставки еды.

«Ситуация массового психоза, инфантильности и нытья из-за коронавируса у части населения не может остаться незамеченной даже на маяке. Конечно, мы опасаемся за родных. Конечно, не хватает личного контроля. Но наши близкие не играют в диссидентов, они понимают, что так делают нашу жизнь спокойнее.



Отсюда кажется, что у моих хороших знакомых, наших родственников, ничего не изменилось: кто- то переехал на удаленку или перепрофилировался, другие продолжает работать в прежнем режиме. И мне приятно, что все же большинство знакомых не «поехали кукухой», а сплотились и настроены решительно пережить кризис.

Чувствуем ли мы себя защищенными на маяке? О...это предубеждение уже начинает подбешивать, так как вкупе с «вывсеврети кароны нет» в личку постоянно сыплются сообщения: «везуха вам, самоизолировались там, пока мы все тут».

Всем сразу хочу ответить: выбить нас из равновесия или заставить разделить массовую истерию не получится. Мы работаем, встречаем суда и грузы. Всегда готовы действовать по обстоятельствам. И вирус не исключение. Ведь скорая к нам не приедет - это специально для тех, кто завидует самоизоляции на острове.

У нас нет выходных, нам нельзя уйти на удаленку. По территории острова еще много-много работы, которую никто за нас не сделает. Поэтому утром проснулись, позавтракали и пошли мир спасать. Сначала рабочие моменты, потом личные. Все отлажено как часы, за исключением особо поганых погодных условий, когда с неба горизонтально льет вода.



Когда есть свободное время и улица не располагает к прогулкам, то можно читать и углублятся в хобби. У Димы, например, это радио, у меня - козоводство и сыроделие. Можно рукодельничать, рисовать, стоить планы и делать все возможное для их реализации. Или просто отдыхать уткнувшись в сериал с чашкой чая и куском пирога - это тоже хорошее дело и имеет право на жизнь.

Салонов красоты у нас на острове отродясь не было и мы никогда не заморачивались со стрижками. Для нас внешний вид не актуален настолько, что воздуха из-за этого перестает хватать и жизнь становится не мила. Недавно перечитывала “Книжного вора" Маркуса Зусака , тем кто страдает от проблем с переросшим шеллаком или обжорством на карантине - очень советую.

Говорить про переоценность множества социальных контактов, когда необходима постоянная поддержка тех или иных действий «лайками», это уже не к нам - это к специалистам. Карантин только вскрыл эти проблемы, и это надо принимать с благодарностью и работать над собой.

Что посоветовать тем, кто остался запертым в квартире? Повзрослеть. И насладиться домом, возможностью открывать что-то новое, учиться новому. Я не понимаю, как можно страдать в мире постоянного электричества, горячей воды, интернета 4G и служб доставки. Нервы? Ссоры? Дети мешают? Пора повзрослеть и поискать свои недоработки и недоделки, Да, это возможно, очень сложно, прикладывать усилия к себе любимому, но именно с этого надо начинать. И радоваться, что жизнь подкинула шанс свернуть с привычных рельсов».



В 25 км от Юлии с Дмитрием, на острове Гогланд, живет семья метеоролога Михаила Авдеева. Они вместе с женой Екатериной и сыном-школьником шесть лет живут в самоизоляции.

«На Гогланде нас живет человек 30. Но мы друг друга редко видим. Связь то бывает, то не бывает. Если ветер сильный, то сотовые вышки «летят» и контакт может пропадать и на две недели.

Я считаю, что угроза коронавируса реальна. Она не мифическая. Если кто-то не верит нашим новостям, то они могут посмотреть в интернете Америку, Китай, Италию и убедиться. Мы не боимся заболеть. На крайний случай у нас есть вертолеты МЧС или военные. Например, дядя Вася с Южного маяка чинил кровлю, упал и сломал ногу. Прилетели очень быстро. И готовы в любое время суток.

Да, теперь надо сидеть дома. И это хорошая возможность переоценить, то, что делаешь. Я и моя семья не урбанизированные люди. Мы всю жизнь живем из одной поисковой экспедиции в другую, и не относимся к тем, кому нравится работать с девяти до шести. На метеостанции работа и вовсе без выходных и перерывов. Показания надо передавать раз в три часа день и ночь. Но в промежутках у тебя масса свободного времени для самовыражения. Мы делаем сувениры, собираем мяту и иван-чай. На рыбалку можно отправиться за 15 минут — просто взять удочку и пойти, а не планировать за три месяца поездку.

