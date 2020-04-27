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27.04.2020 18:14
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Пробки в Петербурге третий раз за месяц достигли 3 баллов. На КАД затор 14 км

Вечером 27 апреля загруженность дорог Санкт-Петербурга третий раз за месяц достигла 3 баллов. До этого «тройка» была только в пятничные вечера — 17 и 24 апреля.

В 17:15 «Яндекс» зафиксировал и рекордно длинную пробку — длиной 14,1 километра. Она растянулась на внутреннем кольце от Горского шоссе до проспекта Энгельса. На внешнем кольце тоже есть затор. Там на участке, где движение ограничено из-за реконструкции, произошло ДТП. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что легковая машина получила сильные повреждения.

Сегодня индекс изоляции в Петербурге, напомним, также поставил рекорд, опустившись до минимального показателя за месяц, — 2,2 балла. Отметим, что пока город пребывал на этом уровне, загруженность дорог составляла 2 балла. По данным на 17:40, индекс повысился до 2,6 балла.

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Комментарии (3)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
Alekse
Судя по тому, что пробки из противотока прекращаются друг напротив друга в районе Ольгинской дороги - либо Яндекс "рисует", либо КАД перекрыли в обе стороны.
karbofos
Между Выборгским и Энгельса пробка только из-за уродов дорожников, третий (!!!) год расширяющим 5 км дороги с 2 до 3 полос.

Как видно на 3й год ремонта, полос по три в каждом направлении не стало. Их даже уже и не две, а осталось всегопо одной в каждом направлении.

Чтоб у них и у того, кто разрешает перекрывать кольцо 5-миллиононого города руки отсохли.
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