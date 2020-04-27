Пробки в Петербурге третий раз за месяц достигли 3 баллов. На КАД затор 14 км
Вечером 27 апреля загруженность дорог Санкт-Петербурга третий раз за месяц достигла 3 баллов. До этого «тройка» была только в пятничные вечера — 17 и 24 апреля.
В 17:15 «Яндекс» зафиксировал и рекордно длинную пробку — длиной 14,1 километра. Она растянулась на внутреннем кольце от Горского шоссе до проспекта Энгельса. На внешнем кольце тоже есть затор. Там на участке, где движение ограничено из-за реконструкции, произошло ДТП. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что легковая машина получила сильные повреждения.
Сегодня индекс изоляции в Петербурге, напомним, также поставил рекорд, опустившись до минимального показателя за месяц, — 2,2 балла. Отметим, что пока город пребывал на этом уровне, загруженность дорог составляла 2 балла. По данным на 17:40, индекс повысился до 2,6 балла.