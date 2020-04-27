Пенсионерка, вернувшаяся из Нью-Йорка, решила глотнуть воздух свободы раньше окончания срока самоизоляции. Но была сдана полиции бдительными соседями
К административной ответственности привлечена женщина, которая на день раньше конца положенной самоизоляции после заграничной поездки решила выйти на улицу. Теперь её ждет суд и, возможно, штраф.
Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в Петербурге 59-летняя жительница Приморского района вернулась из Нью-Йорка 15 апреля. По прибытии она получила предписание о 14-дневном режиме самоизоляции и должна была находиться под домашним наблюдением в квартире на улице Маршала Новикова по 28 апреля.
Однако сотрудники полиции получили сигналы о том, что она нарушает предписанный режим: выходит на улицу, передвигается по району и встречается с людьми. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения.
В отношении правонарушительницы составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ.