К административной ответственности привлечена женщина, которая на день раньше конца положенной самоизоляции после заграничной поездки решила выйти на улицу. Теперь её ждет суд и, возможно, штраф.



Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в Петербурге 59-летняя жительница Приморского района вернулась из Нью-Йорка 15 апреля. По прибытии она получила предписание о 14-дневном режиме самоизоляции и должна была находиться под домашним наблюдением в квартире на улице Маршала Новикова по 28 апреля.

