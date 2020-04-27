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27.04.2020 18:25
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Пенсионерка, вернувшаяся из Нью-Йорка, решила глотнуть воздух свободы раньше окончания срока самоизоляции. Но была сдана полиции бдительными соседями

К административной ответственности привлечена женщина, которая на день раньше конца положенной самоизоляции после заграничной поездки решила выйти на улицу. Теперь её ждет суд и, возможно, штраф.

Как сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в Петербурге 59-летняя жительница Приморского района вернулась из Нью-Йорка 15 апреля. По прибытии она получила предписание о 14-дневном режиме самоизоляции и должна была находиться под домашним наблюдением в квартире на улице Маршала Новикова по 28 апреля.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Однако сотрудники полиции получили сигналы о том, что она нарушает предписанный режим: выходит на улицу, передвигается по району и встречается с людьми. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения.

В отношении правонарушительницы составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ.

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Комментарии (5)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
Brevnault
Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,
говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.
260602101
А небось соседям привезла подарочки..сувениры....
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