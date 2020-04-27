В Петербурге создают базу потенциальных доноров, которые выздоровели после заражения коронавирусом

Комитет по здравоохранению приступил к созданию базы доноров крови, которые переболели Covid-19. Из их крови будет получена плазма, которую смогут переливать заразившимся, чтобы избежать тяжелого течения болезни.



Эту информацию «Фонтанке» подтвердили 27 апреля в комитете по здравоохранению.



Базу, по данным нашего издания, будут создавать при участии ряда медучреждений Петербурга, среди которых городская станция переливания крови и городская больница № 40. В перспективе к ним может присоединиться больница имени Боткина, которая приняла первых пациентов с коронавирусом и, соответственно, первой стала их выписывать.

