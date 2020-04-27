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27.04.2020 18:02
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В Петербурге создают базу потенциальных доноров, которые выздоровели после заражения коронавирусом

Комитет по здравоохранению приступил к созданию базы доноров крови, которые переболели Covid-19. Из их крови будет получена плазма, которую смогут переливать заразившимся, чтобы избежать тяжелого течения болезни.

Эту информацию «Фонтанке» подтвердили 27 апреля в комитете по здравоохранению.

Базу, по данным нашего издания, будут создавать при участии ряда медучреждений Петербурга, среди которых городская станция переливания крови и городская больница № 40. В перспективе к ним может присоединиться больница имени Боткина, которая приняла первых пациентов с коронавирусом и, соответственно, первой стала их выписывать.

В пресс-службе городской станции переливания крови «Фонтанке» сообщили, что готовы включиться в работу, как только будут разработаны нормативы и получены все разрешения от Комздрава и головного учреждения в Москве — ФМБА.

Ранее аналогичный процесс запустили в Москве. Жителям столицы, которые вылечились, предлагают стать донорами плазмы. Город обещает платить донорам до 5 тысяч рублей.

Пока специалисты полагают, что переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Метод уже используется в США, Германии, Китае и других странах.

По последним данным, в Петербурге выявлено 3238 случаев заражения. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.

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Комментарии (4)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
victor NT
Кто-то согласится стать донором за грошовые 5 тысяч?
Вот 50 тысяч, тогда можно и подумать.
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