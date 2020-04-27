В Петербурге создают базу потенциальных доноров, которые выздоровели после заражения коронавирусом
Комитет по здравоохранению приступил к созданию базы доноров крови, которые переболели Covid-19. Из их крови будет получена плазма, которую смогут переливать заразившимся, чтобы избежать тяжелого течения болезни.
Эту информацию «Фонтанке» подтвердили 27 апреля в комитете по здравоохранению.
Базу, по данным нашего издания, будут создавать при участии ряда медучреждений Петербурга, среди которых городская станция переливания крови и городская больница № 40. В перспективе к ним может присоединиться больница имени Боткина, которая приняла первых пациентов с коронавирусом и, соответственно, первой стала их выписывать.
В пресс-службе городской станции переливания крови «Фонтанке» сообщили, что готовы включиться в работу, как только будут разработаны нормативы и получены все разрешения от Комздрава и головного учреждения в Москве — ФМБА.
Ранее аналогичный процесс запустили в Москве. Жителям столицы, которые вылечились, предлагают стать донорами плазмы. Город обещает платить донорам до 5 тысяч рублей.
Пока специалисты полагают, что переливание донорской плазмы крови с антителами на новую коронавирусную инфекцию — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса при отсутствии вакцины. Метод уже используется в США, Германии, Китае и других странах.
По последним данным, в Петербурге выявлено 3238 случаев заражения. Выздоровели после заражения коронавирусом 518 человек, умерли 27.