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27.04.2020 17:20
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Рюмочные, ломбарды, салоны красоты и другие. За месяц Смольный выявил почти 700 заведений, нарушивших коронавирусные запреты

С 28 марта по 27 апреля чиновники районных администраций в компании полиции и Роспотребнадзора проверили 44 234 предприятия Северной столицы на предмет того, как они соблюдают введенные властями коронавирусные ограничения. Как сообщила 27 апреля пресс-служба Смольного, из них примерно 1,5% (682 заведения) продолжили работу вопреки запрету. В их числе магазины, которые не торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, предприятия общественного питания, салоны красоты, рюмочные, ломбарды, станции технического обслуживания автотранспорта, компьютерные клубы, кальянные.

Большая часть нарушителей после разъяснительной работы закрыла объекты. Тем, кто в добровольном порядке не устранил нарушение, были выданы уведомления о необходимости прекратить незаконную деятельность.

Сотрудниками Роспотребнадзора были составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП.

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Комментарии (2)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
Василий Марущак
Видимо народу уже плевать на ваши запреты, как и на лживую власть, которая раз за разом сдвигает сроки окончания самоизоляции.
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