«Зенит» могут досрочно признать чемпионом Премьер-лиги

Российский футбольный союз рассматривает вариант, при котором «Зенит» досрочно признают чемпионом сезона-2019/20. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на генерального секретаря Российского футбольного союза Александра Алаева.
«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придётся отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства», — подчеркнул Алаев.
Ранее Российская премьер-лига заявила о планах возобновить сезон 21 или 28 июня. Матчи, скорее всего, пройдут без зрителей.