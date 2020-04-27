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27.04.2020 15:46
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ФСО выяснит, получают ли россияне всю обещанную помощь. Мишустин потребовал от региональных властей «ускориться»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проведение экспресс-исследований в регионах Федеральной службе охраны (ФСО). Представители спецслужбы должны выяснить, получают ли россияне все обещанные властями льготы и меры господдержки. О результатах ФСО будет докладывать ежемесячно в правительство, пишет 27 апреля «Интерфакс».

Минэкономразвития придется отчитываться чаще — каждый четверг ведомство должно направлять в правительство информацию о том, как до граждан и компаний доходят меры поддержки. Сверять данные ФСО и министерства будет департамент контроля правительства. Главы регионов должны постоянно лично контролировать процесс помощи пострадавшим от пандемии, подчеркнул Мишустин.

«Людям нужны не громкие заявления, а прямая финансовая помощь. Ускориться нужно всем, и особенно на региональном уровне», — уточнил премьер-министр.

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Комментарии (4)

Brit
Не доверяет властям на местах
dimas062
ФСО?....а почему не пожнадзору или лесникам например?
Barmaley_5e4d0211d3423
Занятно.
"поручено проведение экспресс-исследований в регионах Федеральной службе охраны (ФСО). "

Охранять некого?
За немалые свои деньги - оклады будут ВЦИОМу помогать?
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