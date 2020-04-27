ФСО выяснит, получают ли россияне всю обещанную помощь. Мишустин потребовал от региональных властей «ускориться»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил проведение экспресс-исследований в регионах Федеральной службе охраны (ФСО). Представители спецслужбы должны выяснить, получают ли россияне все обещанные властями льготы и меры господдержки. О результатах ФСО будет докладывать ежемесячно в правительство, пишет 27 апреля «Интерфакс».



Минэкономразвития придется отчитываться чаще — каждый четверг ведомство должно направлять в правительство информацию о том, как до граждан и компаний доходят меры поддержки. Сверять данные ФСО и министерства будет департамент контроля правительства. Главы регионов должны постоянно лично контролировать процесс помощи пострадавшим от пандемии, подчеркнул Мишустин.

