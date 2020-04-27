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27.04.2020 15:14
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К концу мая Казанский собор оденут в леса

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — Казанского собора.

Как сообщает 27 апреля пресс-служба инспекции, ордер выдан на установку строительных лесов. Производство работ разрешено до 15 мая 2021 года, заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика».

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе КГИОП, 20 мая планируется начать работы на южном фасаде собора, они продлятся до конца года. Реставрация всего здания займёт около двух лет.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (3)

GreenGrass
Опять всё бежевой "нанокраской", по цене сусального золота закрасят?
Саша Иванов
В 2011 году на реставрацию Казанского собора было выделено 150 млн. рублей. Эти деньги пошли на обработку западного портала с 12 колоннами, северной стены собора от западного входа, северного портала с 20 колоннами, первого ряда из 22 колонн восточной и западной колоннад, каменной балюстрады аттика.

В 2015 году на реставрационные работы выделили 93 млн. рублей: 46,7 млн. на восточную колоннаду и 47 на западную.
В целом на покраску квадратного метра Казанского собора уже потрачено больше денег налогоплательщиков, чем на реставрацию квадратного метра собора Св. Петра в Риме, выполненную 70 лучшими реставраторами Европы с 30 помощниками на деньги, собранные всем миром.
Wadim_
А потом:
"Мечтаю снять леса
Мечтаю снять леса
С Казанского собора"
:))
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