Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения — Казанского собора.
Как сообщает 27 апреля пресс-служба инспекции, ордер выдан на установку строительных лесов. Производство работ разрешено до 15 мая 2021 года, заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция заказчика».
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе КГИОП, 20 мая планируется начать работы на южном фасаде собора, они продлятся до конца года. Реставрация всего здания займёт около двух лет.