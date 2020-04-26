Минобороны показало, как российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами в Арктике с 10 километров
Из первого в истории прыжка российских десантников в Арктике смонтировали мини-фильм. На выложенном на YouTube Минобороны ролике можно увидеть, как военные сначала готовятся к полёту и загружают оборудование, а затем один за другим выпрыгивают из самолета Ил-76 и приземляются, пролетев 10 километров.
Во время группового десантирования помимо парашютов нового поколения служащие ВДВ использовали индивидуальное кислородное оборудование и специальное снаряжения, которое подходит для столь экстремальных условий.
«Конечно, выполнение такой задачи до недавнего времени вообще было мало исследовано. Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации», – поделился с РИА Новостями командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов 26 апреля.
По его словам лётчикам пришлось ориентироваться на местности без специальных средств навигации на земле и при этом учесть все параметры, скорость ветра и неустойчивую погоду, чтобы оказаться в определённой точке в строго назначенное время. Подобная операция на такой высоте в арктических условиях стала первой в истории.