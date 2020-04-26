Из первого в истории прыжка российских десантников в Арктике смонтировали мини-фильм. На выложенном на YouTube Минобороны ролике можно увидеть, как военные сначала готовятся к полёту и загружают оборудование, а затем один за другим выпрыгивают из самолета Ил-76 и приземляются, пролетев 10 километров.



Во время группового десантирования помимо парашютов нового поколения служащие ВДВ использовали индивидуальное кислородное оборудование и специальное снаряжения, которое подходит для столь экстремальных условий.