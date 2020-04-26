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26.04.2020 17:24
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ЗВО показал, как военные дезинфицируют храм в Антипасху

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии в день празднования Антипасхи провели специальную обработку Храма новомучеников и исповедников Церкви русской в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗВЛ 26 апреля.

Храмовый комплекс и территорию обеззаразили дезинфицирующими растворами, чтобы предупредить распространение вирусных инфекций.

Также военные дезинфицировали войсковые и гарнизонные храмы в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также в отдельном гвардейском салютном дивизионе ЗВО.

Антипасхой, Фоминой неделей или Красной горкой называется христианский праздник, празднуемый в следующее воскресенье после Пасхи.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

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Комментарии (1)

krasnonosov
Какой же это храм, если он не похож на станцию метро с мозаиками на которых сталин с путиным вместе возвращают крым?
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