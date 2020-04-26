Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии в день празднования Антипасхи провели специальную обработку Храма новомучеников и исповедников Церкви русской в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ЗВЛ 26 апреля.

Храмовый комплекс и территорию обеззаразили дезинфицирующими растворами, чтобы предупредить распространение вирусных инфекций.

Также военные дезинфицировали войсковые и гарнизонные храмы в Кантемировской и Таманской дивизиях, а также в отдельном гвардейском салютном дивизионе ЗВО.