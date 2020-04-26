FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 15:00
18
Печать

Песков заявил, что возможно новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Я думаю, что на этой неделе (27 апреля — 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков.

Песков добавил, что ограничения будут снимать постепенно.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 30 апреля представить в правительство предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (18)

Modest_5e4ce41f7533b
Думаю, обращение будет победным. С заразой мы справились. Как и на Бородинском поле, победа эта, скорей, моральная. Мы сплотились, знамена свились и развились, весь мир рукоплещет нам.
Petr7
Сегодня день памяти о Чернобыльской катастрофе - напомнить, сколько человек пострадало во всем мире? 7 миллионов!!!
А требовалось только соблюдать инструкции и не переть под радиактивный дождик на 1 мая. А сейчас меня просто поражают нытики, врачи умирают на своих рабочих местах, а этим _нехорошим людям_ все пофиг, главное власть обвинить
😷⚠️Многоразовая антивирусная маска PITTA MASK для эффективной защиты органов дыхания. ➜ https://is.gd/maskacvd
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний