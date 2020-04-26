Песков заявил, что возможно новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин на следующей неделе может выступить с новым заявлением о развитии ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



«Я думаю, что на этой неделе (27 апреля — 3 мая) мы услышим новые заявления главы государства с оценками наших перспектив», — сказал Песков.



Песков добавил, что ограничения будут снимать постепенно.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 30 апреля представить в правительство предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.

