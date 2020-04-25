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25.04.2020 20:40
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Свет в конце тоннеля? Мишустин поручил к 30 апреля подготовить план поэтапного снятия ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 30 апреля представить в правительство предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.

«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Срок – 30 апреля 2020 года», - говорится в опубликованном 25 апреля поручении Мишустина.

При этом эпидемиологи и вирусологи предложили вице-премьеру Голиковой продлить ограничения из-за Covid-19 до середины мая.

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Комментарии (7)

Звездочёт
А чем отличаются Минздрав от Потребнадзора? Малиновыми пиджаками и белыми халатами? Оба два якобы пекутся о нашем здоровье? Пора бы одно из двух расформировать, как утративших знамя, честь и совесть и отправить в чумные бараки.
syshsun
Ну вот,все позади.Можно здороваться за руку,чмокаться в десны.Все-таки мы его сделали.Прощай вирусишка,это россия,тут все через зад.
Mozg
Ну так пока подготовят, пока представят, пока согласуют....

Это как с отменой ограничения на грузинское вино в своё время....

Ещё не одно поколение подпольных маникюров смениться успеет
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