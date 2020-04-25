Свет в конце тоннеля? Мишустин поручил к 30 апреля подготовить план поэтапного снятия ограничений
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил к 30 апреля представить в правительство предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
«Минтруду России, Минэкономразвития России, Роспотребнадзору, Минздраву России с учётом складывающейся эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, подготовить и представить в Правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Срок – 30 апреля 2020 года», - говорится в опубликованном 25 апреля поручении Мишустина.
При этом эпидемиологи и вирусологи предложили вице-премьеру Голиковой продлить ограничения из-за Covid-19 до середины мая.