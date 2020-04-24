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24.04.2020 21:21
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Эпидемиологи и вирусологи предложили вице-премьеру Голиковой продлить ограничения из-за Covid-19 до середины мая

Ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая. Об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой 24 апреля заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, пишет РИА Новости.

Его поддержал замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, который заявил, что продление ограничений позволит избежать второй волны заболевания. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в ближайшем будущем снять ограничения не получится. По ее словам, Россия прошла через два инкубационных периода инфекции, остался третий.

«Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — подытожила Попова.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что все предложения ученых передадут президенту.

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Комментарии (12)

srg000
В Австрии мои знакомые сидели безвылазно 2 месяца, только с этого понедельника начались послабления. Во Франции до сих пор сидят. Лучше сидеть дома, чем лежать в больнице и задыхаться. Мля, и не надо песен про деньги, про комфортные условия и безработных... Надо высидеть. Другое дело, что надо с народом честно говорить, а не подготавливать почву - типа врачи попросили и... не надо народ за лохов считать.
Ivanov11
Сказочная женщина ... :))) А когда третий пройдём , она потребует на четвёртый пойти ? :))) А может после первого этапа её на МРОТ перевести ? :)))
Gilka
сидела дома, ходила только в магазин до пункта выдачи продуктов. собаки нет, ни с кем не контактировала. умудрилась заболеть орви. хеликс задерживает результат теста на короновирус, т.к. он "предварительно положительный"(не поняла связи, перепроверяют может). так что фигня этот ваш карантин. смысла сидеть не было. что не соблюдая - заболела бы, что соблюдая, все равно заболела...
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