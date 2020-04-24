Эпидемиологи и вирусологи предложили вице-премьеру Голиковой продлить ограничения из-за Covid-19 до середины мая
Ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая. Об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой 24 апреля заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, пишет РИА Новости.
Его поддержал замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, который заявил, что продление ограничений позволит избежать второй волны заболевания. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в ближайшем будущем снять ограничения не получится. По ее словам, Россия прошла через два инкубационных периода инфекции, остался третий.
«Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — подытожила Попова.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что все предложения ученых передадут президенту.