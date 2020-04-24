Эпидемиологи и вирусологи предложили вице-премьеру Голиковой продлить ограничения из-за Covid-19 до середины мая

Ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая. Об этом на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой 24 апреля заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, пишет РИА Новости.



Его поддержал замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, который заявил, что продление ограничений позволит избежать второй волны заболевания. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в ближайшем будущем снять ограничения не получится. По ее словам, Россия прошла через два инкубационных периода инфекции, остался третий.

