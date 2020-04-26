В Петербурге скончались еще четыре человека с коронавирусом

Еще четыре человека с коронавирусом скончались в Петербурге, сообщает 26 апреля оперативный штаб. Общее число умерших достигло 27 человек.
В городе обнаружили 151 новый случай. Всего COVID-19 выявлен у 3077 петербуржцев.
В Ленинградской области стало на 42 случая больше. Тут вирус диагностирован у 644 человек. По скорости распространения заболевания Петербург вошёл в четвёрку лидеров. Самый большой прирост поизошёл в Москве и Московской области — 2971 и 576 случаев соответственно — и в Нижегородской области. За день коронавирус нашли у 153 местных жителей.
По новым данным, на карантине в Петербурге находится 3740 человек. Из них 54 в обсерваторе, 493 на самоизоляции, 3193 — контактные. На настоящий момент в России подтверждён 6361 новый случай вируса нового типа.