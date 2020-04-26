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В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 12:41
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В Петербурге скончались еще четыре человека с коронавирусом

Еще четыре человека с коронавирусом скончались в Петербурге, сообщает 26 апреля оперативный штаб. Общее число умерших достигло 27 человек.

В городе обнаружили 151 новый случай. Всего COVID-19 выявлен у 3077 петербуржцев.

В Ленинградской области стало на 42 случая больше. Тут вирус диагностирован у 644 человек. По скорости распространения заболевания Петербург вошёл в четвёрку лидеров. Самый большой прирост поизошёл в Москве и Московской области — 2971 и 576 случаев соответственно — и в Нижегородской области. За день коронавирус нашли у 153 местных жителей.

По новым данным, на карантине в Петербурге находится 3740 человек. Из них 54 в обсерваторе, 493 на самоизоляции, 3193 — контактные. На настоящий момент в России подтверждён 6361 новый случай вируса нового типа.

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Комментарии (16)

Brit
Получается, есть строгий карантин, как в Москве - куча умирающих. Нет строгого карантина, как в Питере - и умирающих мало.
krasnonosov
В тех регионах, где медицина за 20 лет сидения сказочного в кремле уничтожена полностью, населению запрещено умирать от коронавируса.
Taktak
А всего сколько умерло за прошедшие сутки, не хотят написать?
За 2019 год в Питере умерло 59388 человек. Делим на 365 и получаем примерно 163 в день. Короновирус-то ужас как статистику смертей увеличивает. Аж на 3%.
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