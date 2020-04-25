Необычное судно «Топаз Печора» пришвартовалось на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге 25 апреля. Оно перевозит крупногабаритные модули размером с дом.
По данным Marintraffic, «Топаз Печора» два дня назад, 23 апреля, отправилась в Петербург из финской Хамины. Специализированное судно проекта VARD 921 предназначено для транспортировки крупных модулей (MCV) для СП «Тенгизшевройл» (Казахстан) весом до 1,8 тысячи тонн от Балтийского и Черного морей через внутренние водные пути России (ВВП РФ) до пункта назначения — порт Прорва в Казахстане.