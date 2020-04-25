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25.04.2020 19:12
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Печать

В Петербурге пришвартовался гигантский плавучий «дом» из Финляндии

Необычное судно «Топаз Печора» пришвартовалось на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге 25 апреля. Оно перевозит крупногабаритные модули размером с дом.

По данным Marintraffic, «Топаз Печора» два дня назад, 23 апреля, отправилась в Петербург из финской Хамины. Специализированное судно проекта VARD 921 предназначено для транспортировки крупных модулей (MCV) для СП «Тенгизшевройл» (Казахстан) весом до 1,8 тысячи тонн от Балтийского и Черного морей через внутренние водные пути России (ВВП РФ) до пункта назначения — порт Прорва в Казахстане.

Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин
Фото: Павел Каравашкин

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Комментарии (3)

pum//ka
Ну да, договоры переписать и свидетелей убрать.... Вот ведь глупость несусветная...
krasnonosov
Видимо, зашли переклеить шильды на иностранном оборудовании на "Сделано в России".
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