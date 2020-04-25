Дело о взрыве в Можайке близится к суду. Обвинение предъявлено офицеру, который доверился голосам

Об этом 24 апреля сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, в окончательной редакции Закирову предъявили обвинение в незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства, нарушении правил обращения с опасными предметами и причинении тяжкого вреда по неосторожности (статьи 221.1, 223.1, 349 и 118 УК РФ).

Завершено расследование уголовного дела о взрыве в Военно-космической академии имени Можайского. К суду готовится преподаватель и бывший сапёр Рифат Закиров, который закладывал бомбу в состоянии психического расстройства.

Согласно заключению психиатрической экспертизы, начальник инженерной службы находился в состоянии длительного психического расстройства. Сам Закиров, как уточняет издание, признался, что им будто бы руководили внутренние голоса.



По версии следствия, Закиров подобрал на полигоне академии детонатор и взрывчатку, собрал бомбу и спрятал её под лестничным пролётом возле кабинета кадровой службы с расчётом, что сможет её обезвредить. Полковник «обнаружил» СВУ, организовал эвакуацию, но при разминировании устройство сработало.



В результате взрыва в учебном корпусе Можайки на Ждановской улице 2 апреля 2019 года пострадали четверо, включая самого Закирова. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство. fontanka.ru/2019/04/02/080/



Позднее полковник заявил, что убивать не планировал, заложить бомбу якобы толкнуло отчаяние. Возможной причиной поступка называют квартирный вопрос. Закиров потерял право на приватизацию служебной квартиры после того, как первое ведомственное жильё приватизировала семья племянницы. Отстоять своё право на квартиру офицер пытался через суд. Подорвать душевное равновесие мог конфликт с бывшим сослуживцем, которого не без помощи Закирова зачислили в штат академии.

