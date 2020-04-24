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24.04.2020 23:25
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В список системообразующих предприятий Минтранса попали петербургский порт, метро и аэропорт

Министерство транспорта составило отраслевой список системообразующих предприятий. Туда сумели заехать петербургские автобусы и троллейбусы.

Как сообщает Минтранс 24 апреля, по результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании. Из них 129 попали в перечень на основании отраслевых показателей, а 33 — по дополнительным критериям.

Из петербургских предприятий, в частности, в списке АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», «Морской торговый порт Санкт-Петербург». Авиационная часть представлена ООО «Воздушные ворота Северной столицы», железнодорожная – «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией». Городской общественный транспорт Петербурга делегировал в список «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс», «Пассажиравтотранс», «Питеравто».

Ранее стало известно, что Минстрой также представил свой список системообразующих предприятий, там тоже оказались представители Петербурга.

Напомним, ранее в процессе формирования единого федерального списка системообразующих предприятий случилось несколько казусов – в частности, там оказалась букмекерская контора «Фонбет». Вскоре после этого глава правительства Михаил Мишустин предложил отказаться от общего перечня в пользу динамических списков различных министерств. 15 апреля Владимир Путин анонсировал меры поддержки системообразующим компаниям: в частности, льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На 6% ставка будет субсидироваться государством, а половина кредитов будет обеспечена госгарантиями Минфина.

Свой региональный список представил также Смольный. О критериях, по которым отбирали главные столпы городской экономики, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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