В список системообразующих предприятий Минтранса попали петербургский порт, метро и аэропорт

Министерство транспорта составило отраслевой список системообразующих предприятий. Туда сумели заехать петербургские автобусы и троллейбусы.



Как сообщает Минтранс 24 апреля, по результатам согласования с Минэкономразвития и ФНС в итоговый перечень вошли 162 организации, включая холдинговые компании. Из них 129 попали в перечень на основании отраслевых показателей, а 33 — по дополнительным критериям.



Из петербургских предприятий, в частности, в списке АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург Морской фасад», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», «Морской торговый порт Санкт-Петербург». Авиационная часть представлена ООО «Воздушные ворота Северной столицы», железнодорожная – «Северо-Западной пригородной пассажирской компанией». Городской общественный транспорт Петербурга делегировал в список «Петербургский метрополитен», «Горэлектротранс», «Пассажиравтотранс», «Питеравто».

