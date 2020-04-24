Минстрой составил список системообразующих предприятий. Нашлось место петербургским застройщикам, Водоканалу, компаниям Ротенберга и Тимченко
76 компаний вошли в список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ. Об этом 24 апреля сообщили в Минстрое.
54 компании — строители жилья и объектов инфраструктуры, 22 — предприятия ЖКХ. На государственную поддержку смогут рассчитывать работающие в Петербурге группа ЛСР, ГК «Эталон», ГК «Главстрой», холдинг «Сэтл Групп», группа «ЦДС», ГК «ПИК», ГК АО «Ренейссанс Констракшн» и другие. Также в перечень вошли «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.
Критерии для отбора — выданные разрешения на строительство жилых и нежилых зданий не менее чем на 400 000 кв. м, а также выручка по итогам 2019 г. не менее 10 млрд руб.
«Совокупный объем строящихся объектов по действующим разрешениям на строительство у организаций, включенных в перечень, составляет 53,5 млн квадратных метров», - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Владимира Якушева.
Кроме того, в Северной столице помогут ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Критерии для таких организаций — выручка по итогам 2019 года не менее 12 млрд рублей. Водоканал Ленобласти тоже в списке, несмотря на то, что требованиям не отвечает — он занимает «доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения» в регионе.