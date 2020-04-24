Минстрой составил список системообразующих предприятий. Нашлось место петербургским застройщикам, Водоканалу, компаниям Ротенберга и Тимченко

76 компаний вошли в список системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ. Об этом 24 апреля сообщили в Минстрое.

54 компании — строители жилья и объектов инфраструктуры, 22 — предприятия ЖКХ. На государственную поддержку смогут рассчитывать работающие в Петербурге группа ЛСР, ГК «Эталон», ГК «Главстрой», холдинг «Сэтл Групп», группа «ЦДС», ГК «ПИК», ГК АО «Ренейссанс Констракшн» и другие. Также в перечень вошли «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко.



Критерии для отбора — выданные разрешения на строительство жилых и нежилых зданий не менее чем на 400 000 кв. м, а также выручка по итогам 2019 г. не менее 10 млрд руб.

