Чемпионат Нидерландов по футболу завершили досрочно. Чемпион объявлен не будет

Руководство чемпионата Нидерландов по футболу решило досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу, 24 апреля, nos.nl со ссылкой на официальное решение.

Чемпион определен не будет, а все команды из нижней части таблицы сохранят прописку в высшем дивизионе.

Таким образом, впервые с 1945 года в Нидерландах не будет чемпиона по футболу. На момент приостановки чемпионата первое место занимал «Аякс», на счету которого 56 очков после 25 матчей. Вторую строчку занимает АЗ с таким же количеством очков, но уступая по дополнительным показателям.