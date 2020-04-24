Чемпионат Нидерландов по футболу завершили досрочно. Чемпион объявлен не будет
Руководство чемпионата Нидерландов по футболу решило досрочно завершить сезон из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает в пятницу, 24 апреля, nos.nl со ссылкой на официальное решение.
Чемпион определен не будет, а все команды из нижней части таблицы сохранят прописку в высшем дивизионе.
Таким образом, впервые с 1945 года в Нидерландах не будет чемпиона по футболу. На момент приостановки чемпионата первое место занимал «Аякс», на счету которого 56 очков после 25 матчей. Вторую строчку занимает АЗ с таким же количеством очков, но уступая по дополнительным показателям.
Последнее и предпоследнее место занимали «Ден Хааг» (19 очков) и Валвейк (15 очков).
Чемпионат Нидерландов стал вторым в Европе, завершенным досрочно. Ранее такое же решение приняли в Бельгии. УЕФА рекомендовал лигам доиграть сезон, если нет уважительной причины не делать этого.